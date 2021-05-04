O ülkeler, bakın hangi ürün için Türkiye'nin kapısını çalıyor
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O ülkeler, bakın hangi ürün için Türkiye'nin kapısını çalıyor

O ülkeler, bakın hangi ürün için Türkiye'nin kapısını çalıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

DÜZCE(İHA) – İngiltere, Almanya, Romanya, Danimarka başta olmak üzere bir çok Avrupa ülkesi doğal kaynak suyu satın almak için Türkiye'nin kapısını çalıyor.

DÜZCE(İHA) – İngiltere, Almanya, Romanya, Danimarka başta olmak üzere bir çok Avrupa ülkesi doğal kaynak suyu satın almak için Türkiye'nin kapısını çalıyor. Pandemi olmasına rağmen üreticiler, üretim kapasitesini arttırabilmek için yatırım yapıyor.

Doğal su kaynakları ile dünyanın en zengin ülkeleri arasında yer alan Türkiye'nin kapısını Avrupa ülkeleri hazır su satın almak için çalıyor. Hazır su üreticileri ise pandemi olmasına rağmen yatırımlarına devam ediyor. Dünya'da bir çok ülkeye ihracat yapan ve Çilimli ilçesinde Kaplandede dağlarındaki kaynak suyunu çıkartan Asya Su İhracat Müdürü Ozan Tuzcu, Dünya'da ki tatlı sular arasında en kaliteli suyun Türkiye'de olduğu için çok tercih edildiğini ifade ederek, üretim kapasitesini arttırmak için yeni makine aldıklarını belirtti.

"Biraz daha hacmi arttıracağız"

Asya Su İhracat Müdürü Ozan Tuzcu, ihracatın fazla olmasından dolayı, yeni yatırımlar yaptıklarını söyleyerek, "2020 Yılında ihracat rakamlarının artmasıyla beraber mevcut kapasitenin yetersizliğini gördük ve bununla beraber 2021 yılında yeni makineye yatırım yaparak üretim kapasitemizi ikiye katladık. Pandeminin olduğu süreçte de zaten 2019'un sonu ve 2020'nin başıydı. Bizim de ihracat rakamlarımızın yükselmeye başladığı bir dönemdeyiz şu anda, zaten bu yüzden yeni makine yatırımı yaptık. Yeni makinenin vermiş olduğu performansla ihracat müşterilerimize biraz daha iyiye götürüyoruz. Biraz daha hacmi arttıracağız. Şirket açısından da iyi oldu" dedi.

"16-17 ülkeye ihracatımız var"

Kapanan iş yerlerinin, alım satımda etkisinin olduğunu da ekleyen Tuzcuoğlu, "Kapanan iş yerlerinin de mutlaka etkisi vardır. Kapanmış olduğu halde bu şekilde tamamen açıldığı noktada da işlerin daha da iyiye gideceğini düşünüyorum. Şu anda mevcut 16-17 ülkeye ihracatımız var ama bunun arasında en yoğun olarak gönderdiğimiz ülkeler, İngiltere, Almanya, Romanya ve Danimarka yani özellikle Avrupa kısmı. Şu anda ciddi bir talep var. Bu talepleri karşılamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"Türkiye'nin suyu çok kaliteli"

Türkiye'nin suyunun diğer ülkelerin suyuna göre daha kaliteli ve daha ekonomik olduğunu söyleyen fabrika sorumlusu Türkiye'nin su konusunda daha çok tercih edildiğini dile getiren Tuzcu sözlerini şu şekilde tamamladı: "Düzce olarak değil de Türkiye olarak düşünecek olursak ülkemiz bir cennet ülke ve bunun da meyvelerini biz görüyoruz. Türkiye'nin suyu gerçekten çok kaliteli. Türkiye'de ki sular Avrupa sularına göre hem ekonomik anlamda daha uygun geliyor hem de tat olarak daha iyi seviyelerde. Bu yüzden Türkiye olarak tercih ediliyoruz. Asya su olarak pandemi döneminde hiç kontak kapatmadık. Hiç duraksama olmadı. 7/24 çalışmaya devam ediyoruz." - DÜZCE

O ülkeler, bakın hangi ürün için Türkiye'nin kapısını çalıyor
O ülkeler, bakın hangi ürün için Türkiye'nin kapısını çalıyor
O ülkeler, bakın hangi ürün için Türkiye'nin kapısını çalıyor
O ülkeler, bakın hangi ürün için Türkiye'nin kapısını çalıyor
O ülkeler, bakın hangi ürün için Türkiye'nin kapısını çalıyor
O ülkeler, bakın hangi ürün için Türkiye'nin kapısını çalıyor
O ülkeler, bakın hangi ürün için Türkiye'nin kapısını çalıyor
O ülkeler, bakın hangi ürün için Türkiye'nin kapısını çalıyor
O ülkeler, bakın hangi ürün için Türkiye'nin kapısını çalıyor
O ülkeler, bakın hangi ürün için Türkiye'nin kapısını çalıyor
O ülkeler, bakın hangi ürün için Türkiye'nin kapısını çalıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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