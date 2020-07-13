Nusaybin'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Mardin'in Nusaybin ilçesinde sağanak etkili oldu.
13.07.2020 21:28 | Son Güncelleme: 13.07.2020 21:32
Mardin'in Nusaybin ilçesinde sağanak etkili oldu.
İlçede öğleden sonra aniden etkili olan sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor onlar yaşadı.
Vatandaşlar sağanaktan korunmak için ev ve iş yerlerinin çatı altlarına sığındı.
Yaklaşık 30 dakika boyunca devam eden sağanak sonrası cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Yerini güneşe bırakan yağmur sonrası binaların üzerinde oluşan gökkuşağı da dikkati çekti.
Kaynak: AA