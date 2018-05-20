Nusaybin'de Kuyuya Düşen Kuzuyu İtfaiye Kurtardı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde kuyuda mahsur kalan kuzuyu itfaiye ekipleri kurtardı.

Nusaybin ilçesi Yazyurdu köyünde bir vatandaşa ait kuzu köyün içinde bulunan ağzı açık ve içinde su bulunmayan 6 metre derinlikteki kuyuya düştü. Kuyunun yanından geçen bir vatandaş hayvanın melemesini duyunca durumu itfaiyeye bildirdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine Nusaybin İtfaiyesi Arama ve Kurtarma ekibi gönderildi. Arama ve kurtarma ekipleri 2 saat kuyuda mahsur kalan kuzuyu ip yardımıyla kuyudan çıkardı. Ekipler kuzuyu sahibine teslim etti. - MARDİN