Nusaybin'de beton mikserinin altında kalan çocuk öldü
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Nusaybin'de beton mikserinin altında kalan çocuk öldü

Mardin'in Nusaybin ilçesinde beton mikserinin altında kalan çocuk hayatını kaybetti.

30.11.2019 15:44 | Son Güncelleme: 30.11.2019 15:44
Nusaybin'de beton mikserinin altında kalan çocuk öldü

'in ilçesinde beton mikserinin altında kalan çocuk hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Girmeli Mahallesi'nde bir inşaat için beton döken, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen, özel bir şirkete ait beton mikseri 6 yaşındaki 'a çarptı.

Aracın altında kalan Acar, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA
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