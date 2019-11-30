Nusaybin'de beton mikserinin altında kalan çocuk öldü

30.11.2019 15:44 | Son Güncelleme: 30.11.2019 15:44

Mardin'in Nusaybin ilçesinde beton mikserinin altında kalan çocuk hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Girmeli Mahallesi'nde bir inşaat için beton döken, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen, özel bir şirkete ait beton mikseri 6 yaşındaki Mustafa Acar'a çarptı.

Aracın altında kalan Acar, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA