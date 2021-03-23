Norveç-Türkiye maçı ne zaman saat kaçta? Norveç-Türkiye hangi kanalda? Norveç-Türkiye maçı şifresiz mi?

2022 Dünya Kupası'nda futbol heyecanı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Norveç-Türkiye maçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Norveç-Türkiye maçı hangi kanalda? Norveç-Türkiye maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Norveç-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta?

2022 Dünya Kupası'nda futbol büyük önem taşıyan maçta Norveç-Türkiye maçı ile karşı karşıya gelecek. Peki, Norveç-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Norveç-Türkiye maçı hangi kanalda, hakemi kim? Norveç-Türkiye maçı şifresiz canlı izlenecek mi? İşte detaylar

NORVEÇ-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Norveç-Türkiye, 2022 Dünya Kupası maçı Cumartesi günü oynanacak. Maçın başlama saati 20.00

NORVEÇ-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Norveç-Türkiye maçı TRT1 kanalından yayınlanacak.

NORVEÇ-TÜRKİYE MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLENECEK Mİ?

Norveç-Türkiye maçını TRT1'den izleyebilirsiniz.