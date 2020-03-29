Norveç, Covid-19 hastaları için ilk deneysel tedaviye başladığını duyurdu
Norveç, Covid-19'un tedavisine ilişkin ilk deneysel tedavinin başladığını duyurdu. Çalışma, sıtma ve ebola ilaçlarının dahil olduğu üç ilaç tedavisinin testlerini içerecek. Test edilecek ilk ilaç ise "Plaquenil" olacak
29.03.2020 10:14 | Son Güncelleme: 29.03.2020 10:14
Norveç, Covid-19'un tedavisine ilişkin ilk deneysel tedavinin başladığını duyurdu.
Çalışma, sıtma ve ebola ilaçlarının dahil olduğu üç ilaç tedavisinin testlerini içerecek.Test edilecek ilk ilaç ise "Plaquenil" olacak. Euronews.com'da Görüntüle
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Kaynak: Euronews.com