Norveç, Covid-19 hastaları için ilk deneysel tedaviye başladığını duyurdu Norveç, Covid-19'un tedavisine ilişkin ilk deneysel tedavinin başladığını duyurdu. Çalışma, sıtma ve ebola ilaçlarının dahil olduğu üç ilaç tedavisinin testlerini içerecek. Test edilecek ilk ilaç ise "Plaquenil" olacak

Norveç, Covid-19'un tedavisine ilişkin ilk deneysel tedavinin başladığını duyurdu. Çalışma, sıtma ve ebola ilaçlarının dahil olduğu üç ilaç tedavisinin testlerini içerecek.Test edilecek ilk ilaç ise "Plaquenil" olacak. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com