Boykot çağrısı soruşturmasında 11 gözaltı! Aralarında ünlü oyuncu da var

Ünlü oyuncu dahil çok sayıda kişiye 'boykot' gözaltısı
Mart ayı enflasyon oranı belli oldu

Mart ayı enflasyonu belli oldu
Nisan ayı için kirada tavan zam oranı belli oldu

İşte Nisan ayı için kira tavan zam oranı
ABD Başkanı Trump'ın gümrük vergileri listesinde Rusya yer almadı

Ekonomik savaş başlatan Trump'ın listesinde yer almayan tek ülke

Nisan ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç 2025?

Nisan ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç 2025?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nisan 2025 kira artış oranı belli oldu! TÜFE'nin açıklanmasıyla birlikte iş yeri kiralarında uygulanacak zam oranı netleşti. Peki, Nisan ayında kiraya ne kadar zam yapılacak? Nisan ayı kira artış oranı yüzde kaç 2025? İşte detaylar…

Kiracılar ve mülk sahipleri, "Nisan ayında kira ne kadar artacak, zam oranı yüzde kaç oldu?" sorularına yanıt ararken, açıklanan TÜFE verileri kira sözleşmelerine yansıyacak yeni oranları belirledi. Peki, 2025 Nisan ayı kira artış oranı tam olarak ne kadar? Konut ve işyeri kira zammı neye göre hesaplanıyor? İşte, tüm merak edilenler…

NİSAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR 2025?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Mart 2025 TÜFE verilerine göre, Nisan ayında iş yeri kiralarına uygulanacak zam oranı belli oldu. 12 aylık ortalamalara göre hesaplanan TÜFE oranı %51,26 olarak gerçekleşti. Buna göre, Nisan 2025 iş yeri kira artış oranı %51,26 oldu.

Nisan ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç 2025?Nisan ayı kira artış oranı ne kadar

Öte yandan, konut kiralarında uygulanan yüzde 25 artış sınırı ise 2025 yılı için hâlâ geçerli. Bu nedenle konut kiralarında Nisan ayında da azami %25'lik zam sınırı uygulanacak.

Örnek Kira Artış Hesaplaması:

Mevcut Kira Bedeli: 10.000 TL?

Kira Artış Oranı: %51,26?

Zam Miktarı: 10.000 TL x 0,5126 = 5.126 TL?

Yeni Kira Bedeli: 10.000 TL + 5.126 TL = 15.126 TL

İlgili Haberler
Konut kira artış oranı ile işyeri kira artış oranı arasındaki farklar nelerdir?Konut kira artış oranı ile işyeri kira artış oranı arasındaki farklar nelerdir?
Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.