Nisan ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç 2025?

Kiracılar ve mülk sahipleri, "Nisan ayında kira ne kadar artacak, zam oranı yüzde kaç oldu?" sorularına yanıt ararken, açıklanan TÜFE verileri kira sözleşmelerine yansıyacak yeni oranları belirledi. Peki, 2025 Nisan ayı kira artış oranı tam olarak ne kadar? Konut ve işyeri kira zammı neye göre hesaplanıyor? İşte, tüm merak edilenler…

NİSAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR 2025?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Mart 2025 TÜFE verilerine göre, Nisan ayında iş yeri kiralarına uygulanacak zam oranı belli oldu. 12 aylık ortalamalara göre hesaplanan TÜFE oranı %51,26 olarak gerçekleşti. Buna göre, Nisan 2025 iş yeri kira artış oranı %51,26 oldu.

Nisan ayı kira artış oranı ne kadar

Öte yandan, konut kiralarında uygulanan yüzde 25 artış sınırı ise 2025 yılı için hâlâ geçerli. Bu nedenle konut kiralarında Nisan ayında da azami %25'lik zam sınırı uygulanacak.

Örnek Kira Artış Hesaplaması:

Mevcut Kira Bedeli: 10.000 TL?

Kira Artış Oranı: %51,26?

Zam Miktarı: 10.000 TL x 0,5126 = 5.126 TL?

Yeni Kira Bedeli: 10.000 TL + 5.126 TL = 15.126 TL

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