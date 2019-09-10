Niloya, Piazza'da çocuklarla buluştu

10.09.2019 17:21

Çocukların en iyi dostu olan çizgi film karakteri Niyola, Kahramanmaraş Piazza'da çocuklara unutulmaz anlar yaşattı.



Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, çocukların ruhsal gelişimlerini katkı sunan, eğlenirken öğreten etkinliklerine Niyola ile devam etti. TRT Çocuk Kanalı'nın en sevilen çizgi film karakterleri arasında yer alan Elif'in Düşleri ve Keloğlan'ın ardından bu kez Niyola ile buluşan çocuklar, hem eğlendi hem öğrendi.



Şarkılar, şovlar ve danslarla uzman eğitmenler nezaretinde Niyola'nın maceralarına tanık olan çocukların mutluluğuna aileleri de ortak oldu. Çocuklar eğlenirken, aileleri de onların bu unutulmaz anlarını cep telefonlarının kameraları ile görüntüleyerek ölümsüzleştirdi.



Çocuklar 3 gün boyunca, hergün 14.00, 16.00 ve 18.00 seanslarında TRT Çocuk Kanalında her bölümünü heyecanla bekledikleri Niyola ile unutulmaz çocukluk anıları yaşadılar.



Etkinliğe Piazza Club üyelik formunu dolduran tüm ziyaretçilerin çocukları ücretsiz katıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA