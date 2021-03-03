Nikaragua'da bir teknede 6 düzensiz göçmenin cesedi bulundu

Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da, Karayip Denizi kıyılarında sürüklenen bir teknede 6 düzensiz göçmenin cesedine rastlandı.

Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da, Karayip Denizi kıyılarında sürüklenen bir teknede 6 düzensiz göçmenin cesedine rastlandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, teknedeki cesetlerden birinin Gine pasaportuna sahip 31 yaşındaki bir erkeğe ait olduğu bildirildi.

Pasaportta Nikaragua'ya giriş izninin yer almadığı belirtilen açıklamada, teknedeki göçmenlerin yaklaşık bir ay önce su kaybı ve hipotermi nedeniyle yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer