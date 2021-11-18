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Nijerya Devlet Başkanı Buhari, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ı kabul etti

AA / Adam Abu - Haberler | Güncel
Nijerya Devlet Başkanı Buhari, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ı kabul etti

Afrika turu kapsamında Nijerya'ya gelen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Devlet Başkanı Muhammed Buhari tarafından kabul edildi.

Afrika turu kapsamında Nijerya'ya gelen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Devlet Başkanı Muhammed Buhari tarafından kabul edildi.

Nijerya Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, başkent Abuja'ya gelen ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Aso Rock Sarayı'nda Devlet Başkanı Buhari ile basına kapalı görüştü.

Görüşmede Buhari ile Blinken, Nijerya'nın karşı karşıya olduğu güvenlik sorunlarını, özellikle de kuzey bölgesindeki terörizm gibi konuları ele aldı.

Blinken, ülkeyi ziyareti kapsamında ABD ile Nijerya arasında bazı anlaşmaları imzalamak için Devlet Başkan Yardımcısı Yemi Osinbajo ile bir araya gelecek.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, ardından Nijeryalı mevkidaşı Geoffrey Onyeama ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Afrika turu kapsamında daha önce Kenya'yı ziyaret eden Blinken'ın Nijerya'dan sonra Senegal'e gitmesi planlanıyor.

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AA / Adam Abu - Son Dakika Haberleri

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