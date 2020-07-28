Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 41 bini aştı Nijerya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 41 bin 180'e yükseldi.

Nijerya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 41 bin 180'e yükseldi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede şimdiye kadar 266 bin 323 Kovid-19 testi yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, ülkede vaka sayısının son 24 saatte 648 artarak 41 bin 180'e çıktığı belirtildi.

Son 24 saatte 2 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybının 860'a ulaştığı ifade edilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının da 18 bin 203 olduğu bildirildi.

Nijerya hükümeti, lise son sınıf öğrencilerinin sınavlara hazırlanması için 8 Ağustos'tan itibaren okulların açılacağını duyurdu.

Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 864 bin aştı, 18 bin 218 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA