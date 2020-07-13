Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 32 bin 500'ü geçti Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen vaka sayısı 32 bin 558'e ulaştı.

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen vaka sayısı 32 bin 558'e ulaştı.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede şu ana kadar 181 binden fazla Kovid-19 testi yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, ülkede vaka sayısının son 24 saatte 571 artarak 32 bin 558'e yükseldiği kaydedildi.

Ülkede son 24 saatte 15 kişinin daha ölmesiyle can kaybının 740'a çıktığı belirtilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 13 bin 447'e ulaştığı ifade edildi.

Lagos 12 bin 427, başkent Abuja 2 bin 576, Edo 1731, Oyo 1726, Rivers 1368 ve Delta 135 ile ülkede en fazla vaka görülen eyaletler oldu.

Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 597 bini aşarken, 13 bin 265 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA