: Nihat Özdemir, Ali Koç ve Mustafa Cengiz'in iddialarına yanıt verdi

06.02.2020 11:44 | Son Güncelleme: 06.02.2020 12:38

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, göreve geldikleri günden bu yana geçen 250 günlük süreci değerlendirdiği bir basın toplantısı düzenledi. Nihat Özdemir, görevinin başında olduğunu söyleyerek istifa söylentilerine son noktayı koydu.

Nihat Özdemir ayrıca, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in iddialarına da yanıt verdi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir sözlerine "1 Haziran 2019'da göreve geldik. Üzerinden 8 ay, yani 250 günlük bir süreç geçti. TFF Başkanı olarak ilk kez gündemle ilgili bir basın toplantısı düzenliyorum. Üzülerek söylüyorum, bugün konuşacağımız konular yerine A Milli Takım'ın EURO 2020'de nasıl başarılı olacağını, 30 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi Finali hakkında konuşmayı çok isterdim." diye başladı.

"50 KULÜP, 90 BAŞKAN AÇIKLAMASI"

TFF ve MHK'ya yönelik tepkilerle ilgili açıklama yapan Özdemir "Liglerimizde ikinci yarı yeni başladı ama herkesin şikayeti var. Bu sezon, kulüpler TFF ile ilgili 50'ye yakın açıklama yaptı. Dört büyüklerin sadece başkanlarının, 90'ın üzerinde basın açıklaması bulunmaktadır. 18 kulübümüzde, TFF'nin kararlarından yakınıyor. Konu hep benzer, 'O hakemi istemeyiz, bu hakemi istemeyiz, MHK gitsin, şu gelsin' söylemleri. Hepsinin ortak bir söylemi var, 'TFF bizi engelliyor, Kurullar yanlı karar alıyor.' TFF ve MHK, ayrıca kurullar 18 takımı nasıl birden hedef alır? Aynaya bakan hiç yok! Hatalar olacak, bu hatalar düzelecek, eleştiri de yapılacak. Ancak bu eleştiriler adaletli olmalı." dedi.

"HİÇBİR KULÜBÜ DİĞERİNDEN AYIRMADIK"

Kulüplerin söylemleri hakkında konuşan Nihat Özdemir "Bu tablo sadece futbolumuza zarar veriyor. 'Kirli düzen, şaibe, masayı vurma, masayı kırmak' gibi sorumluluktan uzak söylemlerin Türk futboluna ne faydası var? Haksız, hukuksuz hiçbir iş yapmadık. Hiçbir kulübü diğerinden ayırmadık. Kulüplerin değil, Türk futbolunun çıkarını düşündük. Kurullarımız için algı operasyonu yapılıyor. Bu söylemler karşısında sustuk ve kendimiz hata aradık. Hatamız varsa, düzeltmeye çalıştık. Polemiklerin dışında kaldık. Her açıklamayı kamuoyunun takdirine bıraktık. Ancak bugün cevap hakkımızı kullanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"BENZER TEPKİLERİ MANİDAR BULUYORUZ"

Kulüplere mesaj gönderen Nihat Özdemir "Her hakem hatasının organize şekilde kamuoyu oluşturarak daha ilk haftadan şampiyonluk kaybetmişcesine feryat figan gündeme taşınmasını üzülerek izledik. Tarafsız kurullarımızın aldığı kararlara saygı bekledik ama hiçbir gün göremedik. Görevimizi en iyi şekilde yerine getirmenin uğraşı içindeyiz. Kurullarımız daha iyi olmak için çaba veriyor. Her adımda farklı kesimlerden benzer tepkileri manidar buluyoruz. Türk futbolunun geçmişte yaşadıklarını gelecekte yaşamaması için çaba harcıyoruz. Ne olursa olsun hiçbir kesimin kararlarımızı etkilemesine izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

TAKIM HARCAMA LİMİTLERİ

Yaptıkları icraatlerden bahseden Nihat Özdemir, "Takım harcama limitleri çok tartışılmaktadır. Ancak aldığımız kararlar, Türk futbolunda bir devrim niteliğindedir. Bu adımları attık ve kulüplerin mali disipline uymaları halinde önümüzdeki yıllarda düzlüğe çıkacaklarına gönülden inanıyoruz." dedi.

"BEIN SPORTS İLE DEVAM EDECEĞİZ"

Yayıncı kuruluşlarla ilgili de açıklama yapan Özdemir "beIN SPORTS bizim stratejik ortağımızdır. Gelecek sezon da onlarla yolumuza devam edeceğiz. Turkuaz Medya Grubu ile 10 yıldır işbirliği içerisindeyiz, onlara da teşekkür ediyoruz. A Milli Takım'ın maçlarını yayınlayan, alt lig maçlarını yayınlayan, yıllardır Süper Lig maçlarının radyo yayınlarını gerçekleştiren TRT kurumuna da şükranlarımızı sunuyoruz." şeklinde konuştu.

YURT DIŞI SATIŞI İÇİN ÖZEL KARAR

Kulüplere müjde veren Nihat Özdemir "Yurt dışına futbolcu satan kulüplerimize, ihracat yapan bir şirket gibi mali ve vergi anlamında kolaylık sağlamak için çalışmalarımızı başlattık." ifadelerini kullandı.

"MAÇ ERTELEME KARARINI BİZ VERDİK"

Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçının ertelenmesi hakkında konuşan Nihat Özdemir "Maçları ertelemek için herhangi bir kulüpten talebe gerek duymadık. Yeni Malatyaspor ve Trabzonspor başkanlarını aramadık. Bölgede depremden etkilenen tüm kulüplerle konuştuk. Onların herhangi bir ihtiyacı olup olmadığını sorduk. Sonrasında maçları erteledik. Ortaya atılan iddialar gerçek dışıdır. Artçı depremler devam ederken nasıl maç oynatabilirdik? Bu sırada ortaya çıkacak kötü bir durumun hesabını nasıl verebilirdik? Biz federasyon olarak samimiydik ve sorumluluklarımızı yerine getirdik. Erteleme ile ilgili yapılan açıklamalar beni ve yönetim kurulundaki arkadaşlarımızı ciddi şekilde üzmüştür." dedi.

"NE HİKMETSE TALİMATI ELEŞTİRİ KONUSU YAPTILAR"

Lisans talimatıyla ilgili detayları anlatan TFF başkanı, "Talimatla ilgili gerek Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve gerekse Trabzonspor kulüplerimizin yoğun bir şekilde açıklamaları oldu. Önce 1 Haziran'daki genel kurulumuzda statü değişikliğini yaparak lisans talimatını değiştirdik. 28 Haziran'da yürürlüğe soktuk. Talimatta 3 yıllık bir plan ortaya konuluyor. Bu süreçte kulüp lisans kurulu 18 kulübümüzü başkan, yöneticileri ve finansçıları ile toplantılar yaptılar. Tüm çalışmalar birebir anlatıldı. Sistemin nasıl işleyeceği kendilerine bildirildi. Hatta birçok başkanımız Kulüpler Birliği Eski Başkanı Fikret Orman da olmak üzere defalarca kurallara titizlikle uyacağız açıklaması yaptı. Ancak ne hikmetse zaman geçtikçe beraber yürürlüğe soktuğumuz talimatın her detayını eleştiri konusu yaptılar. Oysa takvimimiz çok net açıktı" dedi.

"MUSTAFA CENGİZ TALİMATI BİRAZ OKUSAYDI GÖRECEKTİ"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in iddialarına yanıt veren Özdemir, "Sayın Mustafa Cengiz'in açıklamalarını üzüntüyle izledim. Hiçbir şekilde kabul edemeyeceğimiz eleştirilerde bulundu. Kulüp lisans kurulu da tıpkı Tahkim, PFDK kuruluşları gibi bağımsız hukuk kurullarından bir tanesidir. Federasyonumuzun kurulun uygulamalarına müdahale etmesi mümkün değildir. Kendisine hatırlatma yapmak isterim. Israrla bazı kulüplere ayrıcalık yapıldığını söylüyor. FFP talimatı tüm kulüplerin desteği ile hazırlandı. Federasyon olarak biz son noktayı koyup yayınladık. O gün ilan ettiğimiz takvimi bütün kulüpler biliyordu. 15 Aralık tarihinde limit arttırım talebinde bulunacağını da hepsi biliyordu. Kurul talepleri değerlendirip kararları verdi. Sayın Cengiz kulüplere neden ceza verilmediği konusundaki açıklamaya gelince. Talimatımız açık ve net. Yaptırımlar ancak sezon sonundaki incelemeden sonra mümkündür. Sezon tamamlanır, kurul inceler ve kararını verir. Eğer bir yaptırım gerekiyorsa o ceza da bir sonraki cezada uygulanır. O yüzden şu an neden cezadan kurtarıldı demek doğru değildir. Sayın Mustafa Cengiz 15 Aralık'tan sonraki başvurular niye kabul edildi diye soruyor. Öyle değil. Biraz talimatları okusaydı bize yapılan başvurunun 15 Aralık'tan önce yapıldığını görecekti. Sonrasında kulüplerimiz transfer süresinin son gününe kadar sunmakla yükümlüler" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE'NİN TRANSFER PLANLARINA KARIŞMADIK, KARIŞMAYIZ"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un "TFF bize transfer yaptırmadı" eleştirilerini de değerlendiren Nihat Özdemir, "Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç ve Başkanvekili Sayın Semih Özsoy'un, TFF'nin kendilerine transfer yaptırmadığına dair eleştirileri oldu. Hepinizin bildiği gibi transfer yaptılar. Talimatlar değerlendirildi ve ancak 1 transfer yapılabileceği ortaya çıktı. Sonuç olarak da 1 transferle kış dönemini kapattılar. Transfer planlarına hiçbir zaman karışmadık, karışamayız. Kurul, Fenerbahçe'nin talebini kısmen kabul ederek 16 milyon TL'yi harcama limitine dahil edip, diğer talebini reddetmiştir" şeklinde yanıtladı.

İSTİFA İDDİALARINA YANIT: CİDDİYE ALMADIM

Nihat Özdemir, sosyal medya hesaplarında yer alan "Nihat Özdemir istifa etti" iddialarını cevapladı ve şu ifadeleri kullandı: "Bu göreve beni genel kurul getirdi ve ben bu görevde kalacağım. Bir arkadaşımız tweet attı, ciddiye almadım, bir iki arkadaşımız da oltaya takıldı, gülüyorum. Ben istifa iddiasını ortaya atan kişi olsam, bir daha yazı yazmam. Ancak Posta'da yine bir yazı yazmış."

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