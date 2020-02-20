Niğde'ye komşu illerin protokolünden Başkan Özdemir'e ziyaret
Niğde'ye komşu illerin protokolü Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'i ziyaret etti.
Niğde'ye komşu illerin protokolü Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'i ziyaret etti.
Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Aksaray Valisi Ali Mantı, Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Aksaray Belediye Başkanı Enver Dinçer ve Ahiler Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Bekir Varol, Özdemir'i ziyaret ederek, görevinde başarılar diledi.
Niğde Belediyesi'nin çalışmaları hakkında konuklarına bilgi veren Başkan Özdemir, ziyaretin anısına çeşitli hediyeler takdim etti.