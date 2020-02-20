Niğde'ye komşu illerin protokolünden Başkan Özdemir'e ziyaret
Haberler » Güncel » Niğde'ye komşu illerin protokolünden Başkan Özdemir'e ziyaret - Haber

Niğde'ye komşu illerin protokolünden Başkan Özdemir'e ziyaret

Niğde'ye komşu illerin protokolü Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'i ziyaret etti.

20.02.2020 16:20 | Son Güncelleme: 20.02.2020 16:20
Niğde'ye komşu illerin protokolünden Başkan Özdemir'e ziyaret

'ye komşu illerin protokolü Niğde Belediye Başkanı 'i ziyaret etti.

Valisi , Aksaray Valisi Ali Mantı, Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Aksaray Belediye Başkanı Enver Dinçer ve Ahiler Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Bekir Varol, Özdemir'i ziyaret ederek, görevinde başarılar diledi.

Niğde Belediyesi'nin çalışmaları hakkında konuklarına bilgi veren Başkan Özdemir, ziyaretin anısına çeşitli hediyeler takdim etti.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler