Niğde karla kaplı kayalıklarda mahsur kalan köpek kurtarıldı
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Niğde karla kaplı kayalıklarda mahsur kalan köpek kurtarıldı

Karla kaplı kayalıklarda mahsur kalan köpek kurtarıldıNiğde'de, karla kaplı kayalıklarda mahsur kalan köpek, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerince 3 saatte kurtarıldı.

11.12.2019 19:31 | Son Güncelleme: 11.12.2019 19:32
Niğde karla kaplı kayalıklarda mahsur kalan köpek kurtarıldı

Karla kaplı kayalıklarda mahsur kalan köpek kurtarıldı

'de, karla kaplı kayalıklarda mahsur kalan köpek, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı () ekiplerince 3 saatte kurtarıldı.

Merkeze bağlı Gösterli Mahallesi Çatak mevkisindeki kayalıklarda köpeğin mahsur kaldığını görenler, AFAD'a verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen AFAD görevlileri, karla kaplı kayalıklara 3 saatte ulaştı. Köpeği donmak üzereyken, bölgeden alan ekipler, battaniyeye sarıp, besledi. Köpek, veterinere götürülüp, kontrolden geçirildi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Niğde karla kaplı kayalıklarda mahsur kalan köpek kurtarıldı
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