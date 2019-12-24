Niğde'deki silahlı kavga
Niğde'de 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.
Niğde'de 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.
Çayırlı köyünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada yaralanan Ramazan G. ile Fikret D, tedavilerinin ardından gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
Yaralı Cengiz G'nin Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Dün çayırlı köyünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada Ramazan (39) ve kardeşi Cengiz G. (35) ile enişteleri Fikret D. (47) yaralanmıştı.