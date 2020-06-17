Niğde'de duvar meselesi yüzünden tartıştığı kişiyi öldüren zanlı tutuklandı
Niğde'de duvar meselesi yüzünden çıktığı ileri sürülen kavgada tartıştığı kişiyi silahla vurarak öldüren zanlı tutuklandı.
17.06.2020 19:31 | Son Güncelleme: 17.06.2020 19:43
Niğde'de duvar meselesi yüzünden çıktığı ileri sürülen kavgada tartıştığı kişiyi silahla vurarak öldüren zanlı tutuklandı.
Merkeze bağlı Orhanlı beldesinde evlerinin arasına yapılan duvar yüzünden tartıştığı Hakan Yüksel'i (28) öldüren N.Ş'nin (57) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Şüpheli N.Ş. sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA