Nicolas Anelka kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hayatı ve futbol kariyeri Fenerbahçe'de de oynayan efsane futbolcu Nicolas Anelka'nın Netflix'de belgeseli çıkıyor. Anelka: Misunderstood belgeselinde Anelka'nın hayatı konu alınacak. Bu çıkışın ardından futbolseverler Anelka'nın hayatını merak etti. Peki Anelka kimdir, kaç yaşında, nereli ve kariyeri hakkında bilgiler nelerdir detaylar haberimizde.

2005-2006 yılları arasında Fenerbahçe'de oynayan efsane futbolcu Nicolas Anelka'nın gerçek hayat hikayesi film oluyor. Netflix Anelka'nın belgesel çekimlerini tamamladı. İlk fragman geçtiğimiz günlerde Youtube'da yayınlanmıştı. Peki Anelka kimdir, nereli, kaç yaşında?

NİCOLAS ANELKA KİMDİR?

Nicolas Sebastien Anelka 14 Mart 1979 Fransa doğumlu eski futbolcudur. Kariyerinde birçok farklı kulüpte forma giymiştir. Bunlardan birisi de 2005-2006 yılları arasında giydiği Fenerbahçe formasıdır.

Nicolas Anelka doğum tarihi : 14 Mart 1979

Nicolas Anelka kaç yaşında : 41 yaşında

Nicolas Anelka nereli : Fransa

Nicolas Anelka mevkiisi ne : Forvet

Nicolas Anelka burcu ne : Balık

Nicolas Anelka boyu kaç : 1,85 m

Nicolas Anelka kilosu kaç : 77 kg

Nicolas Anelka evli mi : Evet (2 çocuğu var)

NİCOLAS ANELKA ATTIĞI GOLLER

1996-1997 : Paris Saint-Germain = 10 maç 1 gol

1997-1999 : Arsenal = 65 maç 23 gol

1999-2000 : Real Madrid = 19 maç 2 gol

2000-2002 : Paris Saint-Germain = 39 maç 10 gol

2001-2002 : Liverpool (kiralık) = 20 maç 4 gol

2002-2005 : Manchester City = 89 maç 37 gol

2005-2006 : Fenerbahe = 39 maç 14 gol

2006-2008 : Bolton Wanderers = 53 maç 21 gol

2008-2012 : Chelsea = 125 maç 38 gol

2012-2013 : Shangai Shenhua = 22 maç 3 gol

2013 : Juventus (kiralık) = 2 maç 0 gol

2013-2014 : West Bromwich Albion = 12 maç 2 gol

2014 : Mumbai City FC = 13 maç 2 gol

Anelka toplam 508 maça çıkmıştır ve 157 gol atmıştır. Maç başına gol atma oranı ortalama 0,3 'dür.

Milli Takımda:

1998-2010 : Fransa : 69 maç 14 gol

NİCOLAS ANELKA FUTBOL KARİYERİ

Altyapı eğitimini Clairefontaine futbol akademisinde aldıktan sonraki profesyonel futbolculuk kariyerine PSG'de başlamıştır. Çok geçmeden yeteneği Arsène Wenger tarafından fark edilip henüz 18 yaşında iken Arsenal'e transfer olmuştur. İlk başlarda forma şansı bulamasa da bir süre sonra 11`de sahaya çıkmaya başlayan Anelka Arsenal'ın o sene hem lig hem de federasyon kupasını kazanmasına katkıda bulunmuştur. 1998-1999 sezonunda başarısını sürdüren Anelka, yılın en iyi genç futbolcusu ödülünü almıştır. Arsenal'da oynadığı 2 sezonda 23 gol atarak dünya devlerinin dikkatini çekmiştir. 1999 yılına gelindiğinde Anelka, Arsenal ile sorunlar yaşamaya başlamış kısa bir süre sonra 22.3 milyon sterlin gibi bir rakama Real Madrid'e transfer olmuştur.

Real Madrid'de 20 yaşında gitmiş, takımının UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmasına yardımcı olmuş ancak takım arkadaşlarıyla ve basınla olan sorunları yüzünden bir sene sonra, PSG'ye 20 milyon sterline transfer olmuştur.

Anelka klasiği haline gelen uyumsuzluk ve mutsuzluk burada da kendini göstermiştir. PSG'den ayrılmak istemesi sonucu 2002`de Liverpool takımında kiralık oynamaya başlamış ama takımdaki yerinin tam olarak garantilenememesi ve Liverpool ile mukavelede anlaşma sağlanamaması yüzünden 13 milyon sterline Manchester City'ye transfer olmuştur.

Ayrıca Anelka, Fransa ile birlikte 2000 Avrupa Kupası şampiyonluğu yaşamış ve final maçında ilk 11'deki yerini almıştır. İlk 11'in vazgeçilmezi olan Anelka, zamanın Fransa millî futbol takımı hocası Jacques Santini ile sorunlar yaşamış ve uzun bir süre millî takım formasını giyememiştir.

Anelka, 2003-2004 sezonu Manchester City'nin en golcü oyuncusu olmuş fakat Manchester City'nin büyük hedeflerinin olmaması ve özellikle o sezon sonunda ligi 16. sırada bitirmesi, ertesi sezon ortası da orta sıralarda seyretmesi Anelka`nın takımdan ayrılma sürecini hızlandırmıştır.

Anelka, Chelsea'deki takım arkadaşı Didier Drogba ile 2012-13 Sezonunda Şangay Şenhua takımında.

27 Ocak 2005 tarihinde Fenerbahçe'ye transfer olmuştur. 31 Ocak'ta resmi sözleşmeye imza atmıştır. Türkiye'ye gelen en kariyerli futbolculardan biri olan Anelka, 2005-2006 sezonuyla birlikte kendini tam anlamıyla göstermeye başlamış ve yeniden millî takıma kadar yükselmiştir. Ancak, geçmiş dönemde yaşadığı sorunların bir benzerini Fenerbahçe'de de yaşayarak 2006-2007 sezonunda 14 milyon Euro karşılığında Bolton'a transfer olmuştur.

2007-2008 sezonu devre arası transfer döneminde 21 Milyon Euro karşılığında Chelsea ile 4,5 yıllık sözleşme imzalamıştır. 2008-2009 sezonunda Premier League'de kaydettiği 19 golle gol kralı olmuştur. 2010 FIFA Dünya Kupası'nda Fransa-Meksika maçının devre arasında teknik direktör Raymond Domenech'e küfür ettiği üzere çıkan söylentiler sonucu millî takım kampından gönderilmiştir. Bu davranışı disiplinsizlik olarak değerlendiren Fransa Futbol Federasyonu, Anelka'ya 18 maçlık ceza vermiştir. Bunun ardından Chelsea, Anelka'ya konuşma yasağı getirmiştir. Sözleşmesi, 2012'ye kadar uzatılmıştır.

NİCOLAS ANELKA ÖZEL HAYATI

Anelka, Barbara Tausia adlı Belçikalı bir koreograf ile evlidir. Birlikte 2010 doğumlu ve 2008 doğumlu iki oğlu bulunmaktadır. 2002 yılı yapımı film olan Le Boulet'de Nicolas isimli bir futbolcu olarak rol almıştır. Anelka, futboldan emekli olduktan sonra film endüstrisinde çalışmak istediğini belirtmiştir.

Nicolas Anelka bazı çocukluk arkadaşları ile din konusunu tartıştıktan sonra, 2004 yılında, Birleşik Arap Emirlikleri'nde İslam dinini kabul ederek Abdul-Selam Bilal olarak Müslüman ismini almıştır. Başlangıçta, Anelka BAE'nde oynamak için Avrupa'da futbol oynamayı bırakmayı kabul ederek: "Ben burada kalmak ve BAE'nde bir kulüp'de oynamak için hazırım ve İngiltere ya da Fransa'ya dönmek için istekli değilim" ifadesini kullanmıştır Ancak, bu isteği o dönem gerçekleşmemiş ve onun yerine Türkiye'ye taşınmıştır.

NİCOLAS ANELKA'NIN HAYATI BELGESEL Mİ OLUYOR?

Efsane futbolcu Nicolas Anelka'nın hayatı Netflix'de belgesel oluyor. 5 Ağustos Çarşamba günü Netflix'de yayınlanacak olan Anelka'nın belgeseli "Anelka: Misunderstood" adında yayınlanacaktır. Belgeselde Thierry Henry, Didier Drogba, Arsène Wenger ve daha pek çok kişiyle yapılan röportajlara yer verilecektir.