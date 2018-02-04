New York Times: İsrail, Kahire Hükumetinin Onayıyla Hava Saldırıları Gerçekleştirdi

ABD'de yayın yapan New York Times, İsrail'in Sina Yarımadasında Kahire hükumetinin de onayıyla hava saldırılarını gerçekleştirdiğini ve bunun "gizli anlaşma" olduğunu yazdı.

"HEPSİ DE SİSİ'NİN ONAYI İLE YAPILDI"

New York Times, "Gizli Anlaşma: İsrail, Kahire'nin onayıyla Mısır'da Hava Saldırıları Gerçekleştiriyor" başlıklı haberinde İsrail'in Mısır'da en az 100 hava saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu. DEAŞ'ın saldırılarına yönelik bilgi verilen haberde, Mısır'ın bu terörü durduramadığı ve İsrail'in harekete geçtiği kaydedildi. "İki yıldan fazla bir süredir İsrail İHA'ları, helikopterleri ve jetleri Mısır içinde 100'den fazla gizli hava saldırıları gerçekleştirdi. Hepsi de Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi'nin onayı ile yapıldı" ifadesini kullanan gazete, bu adımın iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir aşamaya geçildiğine işaret ettiğini yazdı.

MISIR ORDUSU BÜYÜK AVANTAJ YAKALADI

Gazete, "İsrail'in müdahalesi Kahire için, militanlarla yaklaşık 5 yıllık savaşında Mısır ordusunun yerini yeniden kazanmasını sağladı. İsrail için ise, hava saldırıları sınır güvenliğini ve komşusunun da istikrarını sağladı" açıklamasını yaptı. ABD'li yetkililerin, İsrail hava saldırılarının Mısır ordusunun militanlara karşı avantaj sağlamasında belirli bir rol oynadığına ilişkin açıklamalarını kullanan New York Times, ancak İsrail hava saldırılarının bölge için bazı beklenmeyen sonuçlar da getirdiğini yazdı.

Gazete İsrailli ve Mısırlı yetkililerin konuya ilişkin açıklama yapmadığına dikkat çekti.