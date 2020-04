New York'ta koronavirüsten hayatını kaybedenler soğutmalı tırlara yükleniyor - NEW Kovid-19 salgınının merkez üssü konumunda olan ABD'de, bilanço her geçen gün ağırlaşıyor.

Kovid-19 salgınının merkez üssü konumunda olan ABD'de, bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. En çok vaka ve ölümün gerçekleştiği New York'ta salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin bir kısmının cenazesi soğutmalı tırlara kaldırılıyor. New York Valisi Andrew Cuomo, yaptığı açıklamada, eyalette virüs nedeniyle yaklaşık 5 bin kişinin öldüğünü, vaka sayısının ise 130 bini geçtiğini duyurmuştu. Kaynak: AA