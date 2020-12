- New York Son Yılların En Şiddetli Kar Fırtınasının Etkisi Altında- New York Beyaza Büründü

- New York son yılların en şiddetli kar fırtınasının etkisi altında New York beyaza büründü ABD'nin kuzey doğusunda etkili olan kar fırtınası sonucu New Yorklular güne, şiddetli kar yağışı ile başladı.