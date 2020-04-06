New York borsası yükselişle kapandı New York borsası, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones endeksi 1600 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 7,7 artışla 22.679,99 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 6,7 artarak 2.655,93 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 7,3 yükselişle 7.913,24 puana çıktı.

Borsadaki yukarı yönlü seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında zirvenin görülmesinin ardından daha sakin bir sürece girileceğine ilişkin beklentilerle ABD ve bazı Avrupa ülkelerinde salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının ivme kaybetmesi belirleyici oldu.

Kaynak: AA