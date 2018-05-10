New York Borsası Yükselişle Açıldı
NEW New York borsası, ABD'li enerji şirketlerinin hisselerindeki artışın devam etmesiyle güne alış ağırlıklı başladı.
NEW New York borsası, ABD'li enerji şirketlerinin hisselerindeki artışın devam etmesiyle güne alış ağırlıklı başladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 54,29 puan (yüzde 0,22) artışla 24.596,83 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 8,64 puan (yüzde 0,32) yükselişle 2.706,43 puandan açıldı.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 15,31 puan (yüzde 0,21) değer kazanarak 7.355,21 puana yükseldi.
Açılışta, ExxonMobil ve ConocoPhillips hisseleri sırasıyla yüzde 1 ve yüzde 1,1 yükselirken, Chesapeake Energy hisseleri de yüzde 1,5 artış gösterdi.