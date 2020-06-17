New York borsası karışık seyirle kapandı New York borsası, günü karışık seyirle tamamladı.

New York borsası, günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones endeksi 170 puanın üzerinde değer kaybıyla (yüzde 0,65) 26.118,44 puana geriledi.

S&P 500 endeksi, yüzde 0,35'lik kayıpla 3.113,91 puana düşerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,15 artışla 9.910,53 puana yükseldi.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ABD ile Çin'de görülen yeni vakaların ve salgına ilişkin gelişmelerin yatırımcıların odak noktasında olduğunu belirtti.

ABD'de Teksas ve Florida gibi eyaletlerde Kovid-19 vakalarının sayısında artış görülürken, günlük vaka ve ölü sayısında düşüş kaydedilen New York'ta normalleşme sürecinin ikinci aşamasının pazartesinden itibaren başlayacağı bildirildi.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, Kovid-19 salgını nedeniyle önceki aylarda düşüş gösteren konut başlangıçları, mayısta bir önceki aya göre yüzde 4,3 artarak 974 bine, inşaat izinleri ise yüzde 14,4 artışla 1 milyon 220 bine yükseldi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ise Para Politikası Raporu'na ilişkin sunumunun ikinci gününde Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde soruları yanıtladı.

Fed'in ekonomiyi desteklemek için tüm araçlarını kullanmakta kararlı olduğunu yineleyen Powell, bankanın faiz oranlarını artırmayı düşünmediğini ve ekonominin daha fazla desteğe ihtiyaç duyabileceğini söyledi.

Kaynak: AA