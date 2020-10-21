New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, günü düşüşle tamamladı.

New York borsası, günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,35 düşüşle 28.210,82 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,22 kayıpla 3.435,56 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,28 azalışla 11.484,69 puana indi.

Endekslerdeki aşağı yönlü harekette, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye yönelik hayata geçirilmesi planlanan ekonomik destek paketine dair belirsizlik etkili oldu.

Ekonomik destek paketine ilişkin ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi arasındaki görüşmeler bugün de devam etti. Pelosi, destek paketi üzerinde hala bir anlaşma umudu olduğunu belirtti.

Öte yandan, ABD Merkez Bankasının (Fed) bugün yayımladığı "Bej Kitap" raporu, ABD ekonomisinin ılımlı şekilde büyümeye devam ettiğini ancak görünümün belirsiz olduğunu ortaya koydu.

Raporda, ekonomik faaliyetin çoğu bölgede hafif ya da ılımlı büyüme hızında olmakla birlikte tüm bölgelerde artmaya devam ettiğine işaret edilerek, görünümün genel olarak iyimser ya da olumlu ancak önemli ölçüde belirsiz olduğu aktarıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ise vaka sayılarındaki artış sürdü. Brezilya'da Oxford Üniversitesinin Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşı adayının deneylerine katılan bir gönüllü doktorun yaşamını yitirdiği açıklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin