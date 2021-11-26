Nevşehir'de tamirhaneden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
Nevşehir'de tamir atölyesinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de tamir atölyesinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Lale Sanayi Sitesi'ndeki bir atölyede bakım yapılan kamyonun lastikleri ile şasesi çalındı.
İş yeri sahibinin durumu polise bildirmesinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
Çevrede araştırma yapan ekipler, zanlının M.A. olduğunu belirledi.
İkametinde gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, nöbetçi hakimlikçe "açıktan hırsızlık" suçundan tutuklandı.
??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.— Haberler (@Haberler) November 25, 2021
Sizce, asgari ücret ne kadar olacak?
AA / Behçet Alkan - Son Dakika Haberleri