Nevşehir'de tamirhaneden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı - Haberler
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Nevşehir'de tamirhaneden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

AA / Behçet Alkan - Haberler | Güncel
Nevşehir'de tamirhaneden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Nevşehir'de tamir atölyesinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de tamir atölyesinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Lale Sanayi Sitesi'ndeki bir atölyede bakım yapılan kamyonun lastikleri ile şasesi çalındı.

İş yeri sahibinin durumu polise bildirmesinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Çevrede araştırma yapan ekipler, zanlının M.A. olduğunu belirledi.

İkametinde gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, nöbetçi hakimlikçe "açıktan hırsızlık" suçundan tutuklandı.

AA / Behçet Alkan - Son Dakika Haberleri

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