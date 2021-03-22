Nevşehir'de kaçak kazı yapan şüpheliler suçüstü yakalandı

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde jandarma ekipleri, izinsiz kazı yapan 3 şüpheliyi arazide suçüstü yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Derinkuyu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, izinsiz kazı ile mücadele kapsamında ilçe kırsalında devriye görevi yaptığı sırada kaçak kazı yapan şüphelileri tespit etti.

Suçüstü yakalanan A.Ö, A.Ö. ve İ.G'nin ikametlerinde arama yapan ekipler, kazı yapılan bölgeden daha önce çıkarılmış olan 2 küp ele geçirdi.

Tarihi değeri olduğu düşünülen küpler, incelenmesi için Nevşehir Müze Müdürlüğüne götürüldü.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan