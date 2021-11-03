Nevşehir'de firari 2 hükümlü yakalandı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "hırsızlık" ve "cinsel taciz" suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan B.Ç. ile "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanununa muhalefet" suçundan hakkında 15 ay hapis cezası bulunan Ş.Y'yi yakaladı.

Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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