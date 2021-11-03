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Nevşehir'de firari 2 hükümlü yakalandı

AA / Behçet Alkan - Haberler | Güncel
Nevşehir'de firari 2 hükümlü yakalandı

Nevşehir'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "hırsızlık" ve "cinsel taciz" suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan B.Ç. ile "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanununa muhalefet" suçundan hakkında 15 ay hapis cezası bulunan Ş.Y'yi yakaladı.

Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

AA / Behçet Alkan - Son Dakika Haberleri
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