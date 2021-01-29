Nevşehir'de eşek, 20 günlük kuzuyu emziriyor

NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesinde, meme ucu bulunmayan koyunun kuzusu, ahırdaki eşeğin memesinden süt emmeye başladı.

İlçeye bağlı Bahçeli köyünde küçükbaş hayvancılıkla uğraşan Soner Tosun'un koyunu, 20 gün önce doğum yaptı. Ancak kuzu, koyunun meme ucunun bulunmaması nedeniyle annesinin sütünü içemedi. Bunun üzerine kuzu, ahırda bulunan eşeğin sütünü emmeye başladı. Eşeğin tepki vermeden kuzuyu emzirmesi dikkat çekti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet KORKMAZER