Nevşehir'de 2 terör şüphelisi yakalandı

Nevşehir'de yurda kaçak yollarla girdikleri belirlenen terör şüphelisi yabancı uyruklu iki kişi yakalandı.

Nevşehir'de yurda kaçak yollarla girdikleri belirlenen terör şüphelisi yabancı uyruklu iki kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, göçmen kaçakçılığı ile mücadele çalışması kapsamında Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda çalışma yapıldı.

Çalışmada, yurda kaçak yollarla girdikleri belirlenen Suriye uyruklu iki şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, terör örgütleri ile iltisaklı olduğu öne sürülerek sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan