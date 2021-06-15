Nevşehir Belediyesince çevre bilinci oluşturulması amacıyla öğrencilere kitap seti dağıtıldı
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Nevşehir Belediyesince çevre bilinci oluşturulması amacıyla öğrencilere kitap seti dağıtıldı

Nevşehir Belediyesince çevre bilinci oluşturulması amacıyla öğrencilere kitap seti dağıtıldı
Anadolu Ajansı / Behçet Alkan - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, dönüşebilen atıkların kontrol altına alınması için başlatılan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında Nevşehir Belediyesi tarafından ilkokul öğrencilerine "Çevreci Çocuk Eğitim Seti" dağıtıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, dönüşebilen atıkların kontrol altına alınması için başlatılan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında Nevşehir Belediyesi tarafından ilkokul öğrencilerine "Çevreci Çocuk Eğitim Seti" dağıtıldı.

Çocukların boş vakitlerini okuyarak değerlendirmeleri ve çevre bilincinin oluşturulması amacıyla hazırlanan 5 bin set, kentteki ilkokullara ulaştırıldı.

Asım Atabilen İlköğretim Okulu'ndaki dağıtım programına katılan Belediye Başkanı Mehmet Savran, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir ile sınıflardaki öğrencileri ziyaret ederek kitap setlerini dağıttı.

Başkan Savran, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocukları küçük yaşta eğitmenin önemli olduğunu, proje kapsamında içinde çevre bilinci oluşmasına katkı sunacak hikaye ve çeşitli materyaller bulunan setleri dağıttıklarını belirtti.

Savran, "Kampanya kapsamında sıfır atık konusunda en önemli destek yöneticilere ve belediyelere düşüyor. Bu nedenle set hazırladık ve 'Ağaç yaş iken eğilir.' ata sözünden hareketle çocuklarımızı daha küçük yaşlarda bu konuda bilgilendirmenin önemli olduğunu düşünüyoruz. Sıfır atık çok önemli. Çevreyi korumamız, yeşili artırmamız lazım. Gelecekte çocuklarımıza güzel bir dünya bırakmamız lazım." dedi.

Nevşehir Belediyesince çevre bilinci oluşturulması amacıyla öğrencilere kitap seti dağıtıldı
Nevşehir Belediyesince çevre bilinci oluşturulması amacıyla öğrencilere kitap seti dağıtıldı
Nevşehir Belediyesince çevre bilinci oluşturulması amacıyla öğrencilere kitap seti dağıtıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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Nevşehir Belediyesince çevre bilinci oluşturulması amacıyla öğrencilere kitap seti dağıtıldı - Haberler
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