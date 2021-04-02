Nevmekan Millet Kıraathaneleri 100 bini aşkın kitap kapasitesiyle İstanbullulara hizmet veriyor

Üsküdar Belediyesi bünyesinde hizmet veren Nevmekan Selimiye, Nevmekan Bağlarbaşı ve Nevmekan Sahil Millet Kıraathaneleri 100 bini aşkın kitap kapasitesiyle İstanbullu kitapseverleri bekliyor.

Üsküdar Belediyesi bünyesinde hizmet veren Nevmekan Selimiye, Nevmekan Bağlarbaşı ve Nevmekan Sahil Millet Kıraathaneleri 100 bini aşkın kitap kapasitesiyle İstanbullu kitapseverleri bekliyor.

Bu yıl "Çağları Aşan Söz" teması ile 29 Mart-4 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen 57. Kütüphane Haftası, çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Üsküdar, Nevmekan Millet Kıraathaneleri gibi modern konsept kütüphanelerinin yanı sıra Çinili Çocuk Kütüphanesi, Şemsipaşa İlçe Halk Kütüphanesi, Mihrimah Sultan Çocuk Kütüphanesi ve Mirzazade Mehmet Efendi Kütüphanesi gibi çok sayıda tarihi kütüphaneye de ev sahipliği yapıyor. Ayrıca, Hacı Selim Ağa Yazma Eser Kütüphanesi de yazma eserlere ilişkin kaynaklar konusunda okuyucuya geniş bir arşiv imkanı sağlıyor.

Sultan 3.Selim tarafından Selimiye Kışlası ile birlikte yaptırılan tarihi Selimiye Hamamı da 3 yıl süren restorasyonun tamamlanmasının ardından Nevmekan Selimiye olarak, kütüphane ve kültür merkezi konseptiyle kitapseverleri ağırlıyor.

"Öğrencilerimiz müze, sergi salonu, restoran gibi kısımlardan da istifade edebiliyor"

Nevmekan Millet Kıraathaneleri İdari Sorumlusu Ömer Bilen, kütüphanelere ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Üsküdar'da çok sayıda üniversite ve çocuk kütüphanesi olduğunu belirterek, "Nevmekan kütüphaneleri bunların arasında öne çıkıyor. Çünkü öğrencilerimiz müze, sergi salonu, restoran gibi kısımlardan da istifade edebiliyor." dedi.

Bilen, bu tesislerin "millet kıraathanesi" konseptiyle hayata geçirildiğini ve normal şartlarda 24 saat hizmet verdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Salgın öncesi, gün içerisinde öğrencilerimize 3-4 kez ikramlarımız oluyordu. Gece 01.00'den sonra çorba ikramımız oluyordu. Ücretsiz internetimiz var. Öğrencilerimiz üye olup istediği kitabı alarak istifade edebiliyor. Öğrencilerimiz 'Nevmekan'lardan ziyadesiyle memnun. Bizlere de bunun geri dönüşünü yapıyorlar. Bu tesisler salgından dolayı yarı kapasiteyle hizmet veriyor."

Günde yaklaşık 2 bin kişinin bu kütüphanelerden istifade ettiğine dikkati çeken Bilen, bu kütüphanelerde sınavlara hazırlanarak üniversitelere yerleşen çok sayıda öğrencinin olduğunu, üniversite öğrencilerinin de vize ve final dönemlerinde bu tesislerden yararlandığını söyledi.

"Bu kütüphane olmasaydı ben fizik mühendisliği bölümünü kazanamazdım"

Kütüphane müdavimlerinden üniversite öğrencisi Mohamed Aghyırlı, salgın öncesi her gün sabahlara kadar Nevmekan Sahil'de ders çalıştığını belirterek, "Bu kütüphane olmasaydı ben fizik mühendisliği bölümünü kazanamazdım. Buraya gelip tıp kazanan arkadaşlarım da var. Geçen sene burası 24 saat açıktı, çorba da dağıtılıyordu." bilgisini verdi.

Kütüphaneden çok verimli bir şekilde istifade ettiğini aktaran Aghyırlı, öğrencilere de kütüphanelere gelmeleri tavsiyesinde bulunarak, Arapça "Nevmekan sizi çağırıyor." dedi.

Lise öğrencisi Suden Işık da hafta içi her gün sabah 10.00'dan akşam 18.00'e kadar kütüphanede üniversiteye hazırlandığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Buraya üye olduğum için ayda 2 kitap alıyorum ve gerçekten dilediğim bütün kitaplar burada var. Buranın birçok avantajından faydalanmak çok önemli. Çok sessiz bir ortam var ve gerçekten bunu iyi değerlendirmek lazım. Kapandığı dönem kütüphanenin yokluğunu çok hissettim. Burası açılır açılmaz gelmeye başladım. Bu yüzden şu an kütüphane hiç kapanmasın istiyorum."

Lise öğrenci Yiğit Demirden ise 2,5 senedir özellikle ders çalışmak için Nevmekan Sahil'e geldiğini kaydederek, "Hedefim Psikoloji, İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde okumak istiyorum. Oranın sosyal bilimler alanında iyi bir üniversite olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Pomodoro tekniğiyle 25 dakika ders, 5 dakika teneffüs şeklinde çalıştığını belirten Demirden, buradaki söyleşi ve konser gibi kültürel etkinliklere de katıldığını, üniversite eğitiminde de bu kütüphaneden istifadeye devam etmeyi düşündüğünü dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Burak Mehmetefendioğlu