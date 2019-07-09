Netanyahu: Savaş uçaklarımız Ortadoğu'da her yere ulaşabilir
– İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bir askeri üs ziyareti sırasında İran'a dair açıklamalarda bulundu.
– İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bir askeri üs ziyareti sırasında İran'a dair açıklamalarda bulundu.
Netanyahu "İran unutmamalıdır ki, İsrail savaş uçakları Ortadoğu'da her yere ulaşabilir. İran'a da, Suriye'ye de" ifadelerini kullandı. Netanyahu ayrıca bu sözlerini sosyal medya hesabı üzerinden de paylaştı.
Kaynak: DHA
Son Dakika Haberleri