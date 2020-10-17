Netanyahu, BAE ve Bahreyn'i ziyaret edecek iddiası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Netanyahu, BAE ve Bahreyn'i ziyaret edecek iddiası

17.10.2020 20:14 | Son Güncelleme: 17.10.2020 20:18
Netanyahu, BAE ve Bahreyn'i ziyaret edecek iddiası

Arap basınında yer alan haberlerde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun önümüzdeki hafta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'i ziyaret edeceği öne sürüldü.

Arap basınında yer alan haberlerde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun önümüzdeki hafta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'i ziyaret edeceği öne sürüldü.

Arap basınında yer alan haberlere göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahun'nun önümüzdeki hafta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'i ziyaret edeceği öne sürüldü. Arap basını, Netanyahu'nun ziyaretinin İsrail ile iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin doruk noktası olduğunu aktardı.

Öte yandan 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen resmi törende, İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik "İbrahim Anlaşmaları" (Abraham Accords) imzalanmıştı. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Özgür Özel Bülent Turan Engin Yıldırım Enis Berberoğlu
Magazin Hadise Sezen Aksu Hazal Kaya Merve Boluğur
Spor Samatta Erol Bulut Mert Günok Metin Oktay Malcolm Thomas
Daha Fazla Ateş Füze Otomobil Karadeniz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Netanyahu, BAE ve Bahreyn'i ziyaret edecek iddiası - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.10.2020 20:21:00. #1.14#
title