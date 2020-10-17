Netanyahu, BAE ve Bahreyn'i ziyaret edecek iddiası

Arap basınında yer alan haberlerde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun önümüzdeki hafta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'i ziyaret edeceği öne sürüldü.

Arap basınında yer alan haberlerde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun önümüzdeki hafta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'i ziyaret edeceği öne sürüldü.

Arap basınında yer alan haberlere göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahun'nun önümüzdeki hafta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'i ziyaret edeceği öne sürüldü. Arap basını, Netanyahu'nun ziyaretinin İsrail ile iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin doruk noktası olduğunu aktardı.

Öte yandan 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen resmi törende, İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik "İbrahim Anlaşmaları" (Abraham Accords) imzalanmıştı. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı