Necati Demir kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Prof. Dr. Necati Demir eserleri, kitapları, hayatı ve hakkında bilgiler!

Pelin Çift İle Gündem Ötesi programına katılacak olan Prof. Dr. Necati Demir'in kim olduğu merak ediliyor. Peki Prof. Dr. Necati Demir kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz...

Vatandaşlar Prof. Dr. Necati Demir'i merak ediyor. TRT 1'de Pelin Çift'in konuğu olan Prof. Dr. Necati Demir kimdir, aslen nereli, ne iş yapıyor, hangi üniversitede çalışıyor, mesleği ne?

PROF. DR. NECATİ DEMİR KİMDİR

Necati Demir 20 Nisan 1964, Ordu doğumlu, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı.

Necati Demir doğum tarihi : 20 Nisan 1964

Necati Demir kaç yaşında : 56 yaşında

Necati Demir mesleği ne : Profesör, Öğretim görevlisi

Necati Demir nereli : Ordu

Bilimsel araştırma konusu olarak; dünya bilimine ve barışına katkısı olması sebebiyle, dünya kültürleri içinde önemli bir yeri olduğuna inandığı Türk kültürünü incelemeyi hedeflemiştir. Bir kültürün oluşmasındaki en temel unsurun dil olduğunu göz önünde bulunduran Necati Demir, ilk araştırma ve çalışmalarını dil üzerinde yapmış, Türkçe kelimelerin kökenlerine inmiştir. Araştırmasını yaptığı kelimelerden biri de, birçok yabancı dil bilimcisinin dikkatini çeken yılkı sözcüğüdür.

Türk kültürünün binlerce yıl; önceleri Fars ve Arap; 1850'lerden sonra Avrupa; 1950'lerden sonra ise Amerikan kültürlerinden etkilendiğini; Türk toplumunun bugün kendi kültürünü unutarak başka kültürlerin gölgesinde kaldığını Gölgede kalanın gölgesi yoktur ifadesiyle vurgulayan Necati Demir, bu büyük kültürün yeniden hatırlatılması ve canlandırılmasına katkılarda bulunmuştur. Bu amaçla 1984 yılında başlattığı çalışmaya arkadaşlarını da ortak etmiş ve bir bilimsel çalışma grubu oluşturmuştur. Bu bünyede; Türkçe olduğu kadar yabancı dillerde de yayımlar yaparak, bu kültürü tekrar uluslararası bir platforma taşımıştır.

Bir ülke kültürünün oluşmasındaki önemli etkenlerden bazıları olarak; ninnileri, çocuk oyunlarını, mânileri, masalları, fıkraları, atasözlerini, tekerlemeleri, türküleri, efsaneleri, destanları, ... örnek göstermiştir. Necati Demir, ayrıca 20 yıl boyunca alan araştırması yapmış, Türk masalları, Türk efsaneleri, Türk ninnileri, Türk mânileri, Türk atasözleri ve Türk çocuk oyunlarını derleyerek sözlü Türk kültürünün en büyük arşivlerinden birini kurmuştur. Bu araştırmaların birinci ciltleri yayımlanacak duruma gelmiştir.

NECATİ DEMİR ÖZGEÇMİŞİ

1964 yılında Ordu iline bağlı Ulubey ilçesinin Kumanlar köyünde doğdu.

1987 yılında Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirerek aynı yıl Gaziantep Sarılsalkım Ortaokulu'nda öğretmenliğe başladı.

1990-1994 yılları arasında Sivas Cumhuriyet Lisesi'nde öğretmenlik yaptı.

1992 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Yeni Türk Dili Bilim Dalında Yüksek Lisans eğitimini tamamladı.

1994 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlük Türk Dili Okutmanlığına başladı.

1996 yılında Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Türk Dili Bilim Dalında doktora eğitimini tamamladı ve Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümüne Yardımcı Doçent olarak atandı. 1997 tarihinde adı geçen bölümün başkanlığına tayin edildi.

1998 yılında Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığına getirildi.

2000 yılında Doçent oldu, Ortaöğretim Sosyal Alanlar Bölümü Başkanlığına atandı.

2006 yılında Profesör oldu.

2010 yılında Gazi Üniversitesi'nde göreve başladı.

PROF. DR. NECATİ DEMİR KİTAPLARI

Türkçe Kitapları:

Hz. Peygamber'in Sancaktarı Abdülvehhab Gazi Hazretleri ve Gaza Arkadaşları, (Kutlu Özen ile), Sivas 1996, 165 s.

Ordu İli ve Yöresi Ağızları, Türk Dil Kurumu yay., Ankara 2001, 359 s.

Sıfatü'l-Haremeyn, (Harezm Türkçesi), Akçağ yay., Ankara 2004, 433 s.

Dânişmend-nâme, Akçağ yay. Ankara 2004, 592 s.

Danişmend Gazi Destanı, I. Baskı, Niksar Belediye'si yay., Ankara 2005, 390 s.; Danişmend Gazi Destanı, II. Baskı, Ankara 2007, Hece yay., 352.

Tokat İli ve Yöresi Ağızları, I. Baskı: Ankara 2005, 456 s.; Tokat İli ve Yöresi Ağızları, II. Baskı: Gazi Kitabevi yay., Ankara 2007, 456 s.

Trabzon ve Yöresi Ağızları I: (Tarih-Etnik Yapı-Dil İncelemesi), Ankara 2006, Gazi Kitabevi yay., xxvııı+560 s.

Trabzon ve Yöresi Ağızları II: (Metinler), Gazi Kitabevi yay., Ankara 2006, XXXVII+ 440 s.

Trabzon ve Yöresi Ağızları III: (Sözlük), Gazi Kitabevi yay., Ankara 2006, xx+265 s.

Sivas İli ve Yöresi Ağızları, (Ülker Şen ile), Gazi Kitabevi yay., Ankara 2006, 724 s.

Ordu Tarihi'nin Kaynakları IX, Türk Tarih Kurumu yay., Ankara 2006, 328 s.

Tarih ve Kültür Kenti Niksar, (Türkçe-İngilizce), Fatih Demirci ile), Gök İletişim yay., Ankara 2006, 168 s.

Battal Gazi Destanı, (M. Dursun Erdem ile), Hece yay., Ankara 2006, 384 s.

Battal-nâme, (M. Dursun Erdem ile), Hece yay., Ankara 2006., 442 s.

Müseyyeb Gazi Destanı, Hece yay., Ankara 2007, 167 s.

Hazret-i Ali Destanı, (M. Dursun Erdem ile), Destan yay., Ankara 2007, 343.

Hazret-i Ali Cenkleri, M. Dursun Erdem ile), Destan yay., Ankara 2007, 415 s.

Saltık Gazi Destanı, C. 1, (M. Dursun Erdem ile), Destan yay., Ankara 2007, 1-258 s.

Saltık Gazi Destanı, C. 2, (M. Dursun Erdem ile), Destan yay., Ankara 2007, 259-430.

Saltık Gazi Destanı, C. 3, (M. Dursun Erdem ile), Destan yay., Ankara 2007, 431-702.

Saltık-nâme, C. 1, (M. Dursun Erdem ile), Destan yay. Ankara 2007, s. 1-244.

Saltık-nâme, C. 2, (M. Dursun Erdem ile), Destan yay. Ankara 2007, 245-402 s.

Saltık-nâme, C. 3, (M. Dursun Erdem ile), Destan yay. Ankara 2007, 403-988.

Ebâ Müslim-nâme, C. 1, (M. Dursun Erdem-Sibel Üst ile), Destan yay. Ankara 2007, 514 s.

Ebâ Müslim-nâme, C. 2, (M. Dursun Erdem-Sibel Üst ile), Destan yay. Ankara 2007, 530 s.

İngilizce Kitapları:

Dânişmend-Nâme, Part One, (Critical Edition), Published at The Department of Near Eastern Languages and Civilizations Harvard University, Harvard 2002, 215 s.

Dânişmend-Nâme, Part Two, (Turkish Translation), Published at The Department of Near Eastern Languages and Civilizations Harvard University, Harvard 2002, 216 s.

Dânişmend-Nâme, Part Three, (Linguistic Analysis and Glossary), Published at The Department of Near Eastern Languages and Civilizations Harvard University, Harvard 2001, 229 s.

Dânişmend-nâme, Part Four, (Facsimile), Published at The Department of Near Eastern Languages and Civilizations Harvard University, Harvard 2002, 263 s.

Almanca Kitapları:

Ein Schluck Wasser und der Sperling, (Çev. İbrahim ÖZBAKIR), Zwiebelzwerg Verlag, Willebadessen (Almanya) 10/2007.

Die Weinenden Tannebäume, (Çev. İbrahim Özbakır), Zwiebelzwerg Verlag, Willebadessen (Almanya) 9/2007.

Die Ähre & Keçili Baba, (Çev. İbrahim Özbakır), Zwiebelzwerg Verlag, Willebadessen (Almanya) 9/2007.

Die Ameise und das Salz & Die Eroberung der Ünye - Burg, (Çev. İbrahim Özbakır), Zwiebelzwerg Verlag, Willebadessen (Almanya) 9/2007.