Ne kadar aşı yapıldı? Toplam aşı sayısı! Aşı yaşı kaça düştü?

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşı, 3 milyar 830 milyon dozu geçti. Türkiye, en çok aşı yapılan 9. ülke oldu. Ne kadar aşı yapıldı? Toplam aşı sayısı! Aşı yaşı kaça düştü?

Artan korona vaka sayıları 4. dalganın gelebileceği endişesine yol açtı. Peki, Ne kadar aşı yapıldı? Toplam aşı sayısı! Aşı yaşı kaça düştü? Dünyada toplam aşı sayısı!

TÜRKİYE'DE TOPLAM AŞI SAYISI!

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 9. sırada yer alırken; her 100 kişiye düşen aşı sayısı 77,46 oldu. 39 milyon 353 bin 338 kişiye ilk doz, 22 milyon 378 bin 816 kişiye ikinci doz aşılar uygulandı. Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

DÜNYADA TOPLAM AŞI SAYISI

Malta dahil 29 ülkede uygulanan doz sayısı nüfusu aştı. Her 100 kişiye uygulanan doz sayısı; Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 166,27, Seyşeller'de 143,82, İzlanda'da 137,26, Uruguay'da 134,08, San Marino'da 133,20, Bahreyn'de 132,98, Şili'de 130,81, İsrail'de 127,64, Faroe Adaları'nda 126,30, Katar'da 126,21, Kanada'da 124,90, Moğolistan'da 123,46, İngiltere'de 122,62, Singapur'da 119,28, Danimarka'da 118,59, Belçika'da 116,24, İspanya'da 114,32, Hollanda'da 109,89, Lüksemburg'da 107,70, Maldivler'de 107,54, Çin'de 105,95, İtalya'da 105,65, Almanya'da 105,60, Macaristan'da 105,13, Avusturya'da 103,56, Monako'da 103,53, ABD'de 101,77 ve Fransa'da 100,73 oldu.