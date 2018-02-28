Ne Eşkıya Ne Survivor! Reytingde Gecenin Kazananı Kadın Dizisi Oldu
Reyting yarışının kıyasıya yaşandığı salı gecesinde kazanan FOX TV ekranlarında yer alan Kadın dizisi oldu.
FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Kadın, salı gecesinin reyting birincisi oldu. ATV'de yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ise ikinci sırada yer aldı.
SURVİVOR 4. OLDU
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da dün akşam eleme heyecanı vardı. Survivor, reyting listesinde 4. sırada yer aldı. Star TV'nin sevilen dizisi Ufak Tefek Cinayetler ise büyük bir düşüş yaşayarak 6. oldu.
İşte reyting listesi:
YORUMLAR (57)
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KadindaCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Cansın sen kadınnnnn çok seviyorum çok beğeniyorummm ağlıyorum ya izlerken varmı ötesiCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Kadın kadın1Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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yemekteyiz izleyip yemek adabı öğreniyorumCevap Yaz 4 Yayından KaldırSUSTUKLARIMA SAY: :))) haaaaaa benimde öğrenmem lazım1 Yayından Kaldır