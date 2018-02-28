Ne Eşkıya Ne Survivor! Reytingde Gecenin Kazananı Kadın Dizisi Oldu
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Ne Eşkıya Ne Survivor! Reytingde Gecenin Kazananı Kadın Dizisi Oldu

Reyting yarışının kıyasıya yaşandığı salı gecesinde kazanan FOX TV ekranlarında yer alan Kadın dizisi oldu.

FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Kadın, salı gecesinin reyting birincisi oldu. ATV'de yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ise ikinci sırada yer aldı.

SURVİVOR 4. OLDU

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da dün akşam eleme heyecanı vardı. Survivor, reyting listesinde 4. sırada yer aldı. Star TV'nin sevilen dizisi Ufak Tefek Cinayetler ise büyük bir düşüş yaşayarak 6. oldu.

İşte reyting listesi:

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