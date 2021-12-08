NAZLI'NIN TOPLADIĞI MAVİ KAPAKLARLA ARDA'NIN HAYALİ GERÇEKLEŞTİ

SİİRT (DHA) - BATMAN'da 9 yaşındaki Nazlı Oduncu'nun topladığı 2 çuval dolusu mavi kapakla, Siirt'te yaşayan 6 yaşındaki engelli Arda Taş'ın tekerlekli sandalye hayali gerçek oldu.

Gercüş ilçesinde yaşayan 4'üncü sınıf öğrencisi Nazlı Oduncu, ailesi ve arkadaşlarının desteğiyle engellilere destek olmak amacıyla mavi kapak topladı. Oduncu, topladığı 2 çuval dolusu kapağı, kargoyla 'Dede torun mavi kapak' projesine gönderdi. Projeden gelen tekerlekli sandalye ise yakınları aracılığıyla Siirt'in Kurtalan ilçesinde yaşayan 6 yaşındaki yürüme engelli Arda Taş'a ulaştırıldı. Birilerine yardım etmeyi amaçladığını söyleyen Nazlı Oduncu, Ablamdan ve arkadaşlarından aldığım fikir sayesinde mavi kapak toplamaya karar verdik. Aylarca süren çalışmamızın ardından yaklaşık 2 çuval dolusu mavi kapak topladık. Bunları babamla, 'Dede torun mavi kapak' projesi için gönderdik. Onlar da bize tekerlekli sandalye gönderdi. 'Dede toruna' teşekkür ederim dedi. Tekerlekli sandalyesine kavuşan Arda Taş'ın ailesi de çok mutlu olduklarını belirterek, Nazlı Oduncu, ailesiyle ve emeği geçenlere teşekkür etti.