Nazilli'de nefes kesen operasyon: 2'si kadın 4 kişi gözaltına alındı
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Nazilli'de nefes kesen operasyon: 2'si kadın 4 kişi gözaltına alındı

14.12.2020 19:56 | Son Güncelleme: 14.12.2020 20:14

Nazilli'de nefes kesen operasyon: 2'si kadın 4 kişi gözaltına alındı Aydın'ın Nazilli ilçesinde akşam saatlerinde polisin dur ihtarına uymayarak kaçan bir araç ile polis arasında kovalamaca yaşandı.

Nazilli'de nefes kesen operasyon: 2'si kadın 4 kişi gözaltına alındı

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde akşam saatlerinde polisin dur ihtarına uymayarak kaçan bir araç ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Olayda 4 kişi gözaltına alınırken, araç içerisinde olup daha sonra bölgedeki araziye kaçan iki erkek şahıs ise polisin nefes kesen kovalamacası sonucu yakalandı. Polisin operasyonu sırasında silah sesleri duyuldu.

Aydın'da bir hırsızlık olayına karıştığı ileri sürülen ve Nazilli'ye giriş yaptığı öğrenilen 09 ADD 351 plakalı bir otomobil polis ekipleri tarafından takibe alındı. Mobese kameraları tarafından takip edilen otomobili Nazilli girişinde ayrı bir polis ekibi de yakın takibe aldı. Araç içerisinde ikisi kadın 4 kişi olduğunu belirleyen polis ekipleri, aracın Yeni Sanayi Kavşağı'ndan Nazilli OSB istikametine doğru direksiyon kırması üzerine aracı durdurmak istedi. Takip edildiklerini fark eden grup polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Bu sırada bölgeye gelen takviye ekiplerin de aracı aracın girdiği 429 sokağı sarması üzerine araçta bulunan iki kadın araçtan indi. Çıkmaz sokak olan sokakta yolun bittiği yere kadar giden araçtaki iki erkek şahıs yol bitince araçlarını terk edip yer yer ağaçlık alanların da bulunduğu tarlaya doğru kaçtı.

Bölgeye gelen takviye ekiplerin de desteği kaçan iki erkek şahıs arazide saklandıkları ağaçların arasında polisler tarafından kıskıvrak yakalandılar. Operasyon sırasında zaman zaman silah sesleri de yükselirken, polis gözaltına aldığı zanlıların kaçtığı bölgede silah ve uyuşturucu madde ve çalıntı eşya bırakılmış olma ihtimaline karşı arama tarama çalışması başlattı. Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.

Nazilli'de nefes kesen operasyon: 2'si kadın 4 kişi gözaltına alındı
Nazilli'de nefes kesen operasyon: 2'si kadın 4 kişi gözaltına alındı
Nazilli'de nefes kesen operasyon: 2'si kadın 4 kişi gözaltına alındı
Nazilli'de nefes kesen operasyon: 2'si kadın 4 kişi gözaltına alındı
Nazilli'de nefes kesen operasyon: 2'si kadın 4 kişi gözaltına alındı
Nazilli'de nefes kesen operasyon: 2'si kadın 4 kişi gözaltına alındı
Nazilli'de nefes kesen operasyon: 2'si kadın 4 kişi gözaltına alındı
Nazilli'de nefes kesen operasyon: 2'si kadın 4 kişi gözaltına alındı
Nazilli'de nefes kesen operasyon: 2'si kadın 4 kişi gözaltına alındı
Nazilli'de nefes kesen operasyon: 2'si kadın 4 kişi gözaltına alındı
Nazilli'de nefes kesen operasyon: 2'si kadın 4 kişi gözaltına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ SOYDEMİR

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