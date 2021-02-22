Nazilli Belediyespor takipte
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Nazilli Belediyespor takipte

22.02.2021 11:54 | Son Güncelleme: 22.02.2021 11:58
Nazilli Belediyespor takipte

MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta evinde İskenderun FK'yı 3-1 yenen Nazilli Belediyespor, kıyasıya zirve yarışını sürdürüyor.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta evinde İskenderun FK'yı 3-1 yenen Nazilli Belediyespor, kıyasıya zirve yarışını sürdürüyor. Geçen hafta içinde Mardin Fosfatspor deplasmanındaki yenilgiyle koltuktan inen Nazilli, İskenderun ekibi karşısında hata yapmayıp yarışta geri kalmadı. 43 puanlı Fethiyespor'un 1 puan gerisinde 42 puanla ikinci sırada yer alan siyah-beyazlılarda teknik direktör Hasan Şermet, İskenderun FK karşısında iyi bir oyun ortaya koyduklarını belirterek, "Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Şimdi ligin zirvesini de etkileyecek olan önümüzde Kütahyaspor deplasman maçımız var. Bu maça en iyi şekilde hazırlanıp deplasmandan 3 puanla dönmek istiyoruz. Çünkü 41 puanlı rakibimiz bir maç eksiği ile grubumuzda aynı zamanda gizli lider konumunda bulunuyor" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin ALBAYRAK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Hulusi Akar Murat Kurum Meral Akşener Selahattin Demirtaş
Magazin Onur Akay Oğuzhan Koç Aleyna Tilki Serenay Sarıkaya
Spor Cenk Tosun Hakan Kutlu Ersun Yanal Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Pkk İran Göztepe Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Nazilli Belediyespor takipte - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.2.2021 12:00:33. #1.15#
title