NATO PA Türk Delegasyonu Başkanı Bak'tan Libya açıklaması Açıklaması NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Libya'daki durum konusunda, Türkiye'nin bugün olduğu gibi yarın da bölgede barışın sağlanması ve milli menfaatlerinin korunması adına hareket edeceğini belirterek,...

NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Libya'daki durum konusunda, Türkiye'nin bugün olduğu gibi yarın da bölgede barışın sağlanması ve milli menfaatlerinin korunması adına hareket edeceğini belirterek, "Siyasi değerlendirmelerimizi, başka devletlerin gözüyle bakarak bizi eleştirenlerin aksine Türkiye'nin milli menfaatleri doğrultusunda yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bak, yaptığı yazılı açıklamada, Libya'daki duruma ilişkin NATO PA toplantısında, "asıl tehdidin Rusya olduğu" yönünde konuşma yaptığına dair haberlere ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in bir televizyon kanalındaki ifadelerine yanıt verdi.

NATO PA'da, video konferans yoluyla "Libya'daki durum, NATO'nun rolü ve NATO içinde siyasi diyalog" başlıklı özel bir toplantı düzenlendiğini hatırlatan Bak, bir süre önce Türk ve Fransız savaş gemileri arasında yaşanan durumu ele almak, ülke delegasyonları arasında görüş alışverişinde bulunmak için yapılan toplantıya, NATO üyesi ülkelerden parlamenterlerin katıldığını aktardı.

Bak, toplantıda Fransız ve Yunan üyelerin, Türkiye'ye yönelik mesnetsiz suçlamalarda bulunması üzerine, Türkiye'nin Libya'daki politikasının söz alan delegasyon üyeleri ile kendisi tarafından katılımcılara anlatıldığını bildirdi.

"Açıklamalar mesnetsiz"

Toplantıdaki konuşmasında, Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan meşru Libya hükümetince bölgeye çağrıldığını, bu nedenle bölgedeki varlığının sorgulanamayacağını dile getirdiğini belirten Bak, şöyle devam etti:

"Konuşmamda, Fransa ve diğer bazı ülkelerin Hafter'in yanında yer almasının BM kararlarını yok saymak anlamına geldiğini, Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun son dönemde birçok kez vurgulamış olduğu üzere NATO üyesi olan Fransa'nın Libya'daki Rus mevcudiyetini artırmak için çaba sarf etmekte olduğunu, Rusya'nın Hafter ile yaptığı iş birliğinin göz ardı edildiğini ve Avrupa'nın güneyindeki Rus varlığının NATO bakımından doğurabileceği sonuçların göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade ettim. Sayın Perinçek'in basına kapalı bir toplantıda yapılan bu konuşmanın içeriğini teyit etmeden ve Türkiye'nin Libya'daki sorunların çözümüne katkı sağlamaya yönelik politikasına vakıf olmadan yapmış olduğu açıklamalar mesnetsiz olup Türkiye'nin bölgedeki milli çıkarlarını anlamaktan uzaktır."

"Siyasi değerlendirmelerimizi milli menfaatleri doğrultusunda yapıyoruz"

Türkiye'nin, Libya'nın ulusal birliğini ve toprak bütünlüğünü destekleme yönünde attığı adımların, milli menfaat bakımından ne denli önemli olduğunun, kamuoyu tarafından bilindiğini ve yakından takip edildiğini vurgulayan Bak, "Türkiye bugün olduğu gibi yarın da bölgede barışın sağlanması ve milli menfaatlerimizin korunması adına hareket edecektir. Siyasi değerlendirmelerimizi, başka devletlerin gözüyle bakarak bizi eleştirenlerin aksine Türkiye'nin milli menfaatleri doğrultusunda yaptığımızı vurgulamak isterim." ifadelerini kullandı.

Bak, NATO PA Türk Delegasyonu üyelerinin, 1955'ten bu yana olduğu gibi Türkiye'nin politikalarını müttefik parlamenterlere doğru biçimde aktarmak için faaliyetlerine devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA