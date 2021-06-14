NATO'nun gelecek yılki zirvesinin İspanya'da yapılması konusunda görüş birliği sağlandığı öne sürüldü
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NATO'nun gelecek yılki zirvesinin İspanya'da yapılması konusunda görüş birliği sağlandığı öne sürüldü

NATO'nun gelecek yılki zirvesinin İspanya'da yapılması konusunda görüş birliği sağlandığı öne sürüldü
Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli - Haberler | Güncel

NATO'nun 2022 yılındaki zirvesinin İspanya'nın ev sahipliğinde yapılması konusunda üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının hemfikir oldukları öne sürüldü.

NATO'nun 2022 yılındaki zirvesinin İspanya'nın ev sahipliğinde yapılması konusunda üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının hemfikir oldukları öne sürüldü.

İspanya basını, Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayanarak NATO'nun 2022'deki zirvesinin İspanya'nın ev sahipliğinde yapılmasının planlandığını yazdı.

Konunun, Brüksel'de bugün yapılan NATO Zirvesi sırasında liderlerin yaptığı konuşmalarda da dile getirildiği ve "2022'de İspanya'da buluşmayı umuyoruz." ifadesi kullanıldığı vurgulandı.

İspanya'nın gelecek yılki NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapmasıyla ilgili nihai kararın ise NATO Stratejik Konsepti tarafından onaylanması gerektiği belirtildi.

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, bugünkü konuşmasında, ülkesinin 2023 yılındaki NATO zirvesini organize etmek istediğini söyleyerek, "2022'de İspanya'dan sonraki zirveye ev sahipliği yapmaktan ve altyapıyı sağlamaktan mutluluk duyuyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

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