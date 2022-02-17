NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rusya'nın bir bahane aradığının farkındayız, Ukrayna'nın yanındayız!

NATO Savunma Bakanları toplantısının ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya- Ukrayna krizi hakkında açıklama yaptı.

Rusya'nın saldırı yapmak için bahane aradığına değinen Stoltenberg, Rusya'nın eylemlerini takip edeceklerini bildirdi.

GERİ ÇEKİLME ÇAĞRISI

Stoltenberg'in açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

" Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı yapmak için bir bahane aradığını biliyoruz. Rusya'nın Ukrayna sınırında bugüne kadar hiç görmediğimiz bir askeri sevkiyat yaptığını görüyoruz. Şu anda bir saldırıya geçmek için bahane aradığını biliyoruz. Rusya'ya geri çekilme çağrımızı yineliyoruz."

"BİZ UKRAYNA'NIN YANINDAYIZ!"

Rusya'ya yönelik bilgi kirliliği suçlamaları hatırlatılan Stoltenberg şöyle konuştu:

"Şimdiye kadar sahadaki olaylar, olgular ortada. Ticari uydular yoluyla ne olup bittiğini görebiliriz. Rusya'nın birliklerini görüyoruz ancak niyeti konusu belirsiz. Daha önce de Ukrayna'ya saldırmış oldukları için kaygımız ciddi düzeyde. Eğer güç kullanacak olursa bu Rusya için büyük bir tehdit olacaktır, biz Ukrayna'nın yanındayız. Rusya'nın bu agresif tutumu karşısında biz diyalog çağrımızı sürdürüyoruz, biz diplomasiye inanıyoruz."

"ASKER SAYISI ARTTI"

Sahada gerçek bir geri çekilme görmek istediklerini belirten Stoltenberg; "Birtakım askerler içeri girdi, bazıları geri çekildi ama temele baktığımızda asker sayısı arttı. Burada bir hareketliliğin olması askerlerin çekildiği anlamına gelmiyor. Şu anda bunu görmüş değiliz ancak bu değişebilir, biz de bunu bekliyoruz. Dileriz bundan sonraki dönemde Rusya, dediğini yapabilir." dedi.

Stoltenberg ayrıca Rusya'nın Ukrayna sınırı yığdığı askerler hakkında, "Bunun normal bir askeri tatbikat olmadığını düşünüyoruz, askeri bir işgale geçebilirler. Bu sebepler ötürü Rusya'ya çağrılarımızı yineliyoruz. Hiçbir zaman gerginliği azaltmak ve siyasi çözüm bulmak için geç değil." ifadelerini kullandı.

AA - Güncel