NASA yarışmasında Van Gölü için nasıl oy kullanılır? Fotoğraf yarışmasında Van Gölü'ne nasıl oy verilir?

NASA fotoğraf yarışmasında Van Gölü fotoğrafı finale kalmıştı. Bunun ardından NASA'nın resmi web sitesinde oylama başladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, NASA fotoğraf yarışmasında finale çıkan Van Gölü'ne oy verilmesi için destek tweet'i attı. Peki, NASA yarışmasında Van Gölü için nasıl oy kullanılır?

Van Gölü fotoğrafına nereden oy verilir? NASA'nın resmi sitesi neresi? Van Gölü'ne oy nasıl verebilirim? Tüm detaylar haberimizde.

VAN GÖLÜ FOTOĞRAFI FİNALE KALDI

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) düzenlediği "Dünya Turnuvası" adlı çevrim içi fotoğraf yarışmasında, uzaydan çekilen Van Gölü fotoğrafı, finale kalan iki fotoğraftan biri oldu.

NASA tarafından düzenlenen "Dünya Turnuvası" adlı çevrim içi fotoğraf yarışması, bu yıl 8 Mart'ta 32 kareyle görücüye çıktı. Yarışmada, Van Gölü'nün uzaydan çekilen fotoğrafı ve "Hareketli Yıldızlar" başlıklı fotoğraf, finale kalan iki fotoğraf oldu.

"earthobservatory.nasa.gov/tournament-earth" internet sitesindeki oylama, ABD yerel saatiyle 12 Nisan saat 12.00'de sona erecek.

Finale kalan Van Gölü fotoğrafı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da destek çağrısı yaptı.

SÜLEYMAN SOYLU'NUN PAYLAŞIMI

Konu hakkında Süleyman Soylu şu tweeti attı:

"Mavisiyle, doğasıyla; sadece yeryüzünden görünen eşsizliğiyle değil aynı zamanda uzaydan görünen güzelliğiyle Van Gölümüz, NASA'nın online yarışmasında finale kaldı.

Van Gölü'ne bir oy da siz destek olmak için #VanGölünüOyla

https://earthobservatory.nasa.gov/tournament-earth"

NASA FOTOĞRAF YARIŞMASINDA VAN GÖLÜ'NE NASIL OY ATILIR?

Öncelikle oylamanın yapıldığı "https://earthobservatory.nasa.gov/tournament-earth" adrese giriş yapıyoruz. Burada 2 fotoğraf karşımıza çıkacak. Sol taraftaki "Stars in Motion" ve sağdaki ise " Lake Van, Turkey " adlı fotoğraflardır. Van Gölü'ne oy vermek için sağ tarafta bulunan Lake Van, Turkey fotoğrafını seçmemiz gerekiyor. Oy kullanmak için fotoğrafın altında bulunan " Vote for this image " kutucuğunu işaretliyoruz.

Ardından en alttaki mavi renkli " Submit Your Ballot " butonuna basıyoruz. Böylelikle Van Gölü için oy kullanmış oluyoruz.

VAN GÖLÜNE OY KULLANMAK İÇİN TIKLAYINIZ...