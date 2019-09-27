NASA bir kara deliğin yıldızı parçalamasını görüntüledi

NASA bir kara deliğin yıldızı parçalamasını görüntüledi

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) dünyadan 375 milyon ışık yılı uzaktaki dev bir kara deliğin bir yıldızı parçalamasını görüntüledi

27.09.2019 11:45
NASA bir kara deliğin yıldızı parçalamasını görüntüledi

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) dünyadan 375 milyon ışık yılı uzaktaki dev bir kara deliğin bir yıldızı parçalamasını görüntüledi.


Son derece nadir meydana gelen ve 'gelgitsel bozulma' olarak adlandırılan olay ajansın dış uzayı incelemek için kullandığı TESS isimli teleskobuyla tespit edildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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