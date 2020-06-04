Narkotik köpeği, uyuşturucuyu buldu 2 şüpheli tutuklandı
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Narkotik köpeği, uyuşturucuyu buldu 2 şüpheli tutuklandı

Narkotik köpeği, uyuşturucuyu buldu 2 şüpheli tutuklandı Elazığ'da polisin yaptığı çalışmada narkotik köpeğinin tepki verdiği otomobilin koltuk ve stepne altında uyuşturucu madde ele geçirildi.

04.06.2020 15:06 | Son Güncelleme: 04.06.2020 15:11

Narkotik köpeği, uyuşturucuyu buldu 2 şüpheli tutuklandı

ELAZIĞ - Elazığ'da polisin yaptığı çalışmada narkotik köpeğinin tepki verdiği otomobilin koltuk ve stepne altında uyuşturucu madde ele geçirildi.Gözaltına alınan 2 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesine bağlı ekipler, şehirler arası geçiş güzergahlarında uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Yapılan çalışmada Diyarbakır yolunda durdurulan şüpheli bir otomobile narkotik köpeği tepki verdi. Otomobil detaylı incelenmek üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Köpeğin tepki verdiği aracın sürücü koltuğu ve bagajda stepne altlarına zulalanmış 2 paket halinde 603 gram toz esrar ele geçirildi.

Araçta bulunan şüpheliler E.G. ve C.Ö. gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan 2 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Narkotik köpeği, uyuşturucuyu buldu 2 şüpheli tutuklandı

Kaynak: İHA

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