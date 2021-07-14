Hakkari'de nargile tütünü kutularına gizlenmiş 2 kilo eroin ele geçirildi
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Hakkari'de nargile tütünü kutularına gizlenmiş 2 kilo eroin ele geçirildi

Hakkari'de nargile tütünü kutularına gizlenmiş 2 kilo eroin ele geçirildi
Anadolu Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir kargo aracında nargile tütünü kutularına gizlenmiş 2 kilogram eroin bulundu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir kargo aracında nargile tütünü kutularına gizlenmiş 2 kilogram eroin bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

İlçedeki Yeniköprü Jandarma Yol Kontrol Noktası'nda kargo aracında narkotik köpeği ile yapılan aramada 4 nargile tütünü kutusuna gizlenmiş 2 kilogram eroin ele geçirildi.

Hakkari'de nargile tütünü kutularına gizlenmiş 2 kilo eroin ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı

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