Nallıhan'da su baskınlarına 19 dakika yağmur yetti

ANKARA - Ankara'nın Nallıhan ilçesinde sıcaklıkların 3 gündür mevsim normalleri üzerinde olmasından dolayı ve bugün öğleden sonra hava aniden değişerek kendini yağmura bıraktı.

Nallıhan'da 10 dakika kadar yağan yağmur sonrası çeşitli köyler sel sularına mahsur kaldı. Sobran deresinde sel suları yükseldi. Emremsultan köyünde sel suları yollara taştı. Kendini sele bırakan yağmur ulaşımda zorluklar yaşattı.

Kaynak: İHA