Nallıhan'da bir araç tarlaya uçtu: 3 yaralı

Nallıhan'da bir araç tarlaya uçtu: 3 yaralı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Nallıhan Ankara Karayolunda meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

24.08.2019 10:22
Nallıhan'da bir araç tarlaya uçtu: 3 yaralı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Nallıhan Ankara Karayolunda meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.


Olay, sabah 07.30 sıralarında gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, yol çalışması nedeniyle atılan mucurda sürücü hakimiyetini kaybeden sürücü tarlaya uçtu. Arabanın takla atması sonucu 3 kişi yaralandı. Olayı görenlerin ambulansa ve jandarmaya haber vermesiyle yaralılar hastaneye kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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