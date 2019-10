Nakille organ kardeşi oldular

18.10.2019 09:49

İZMİR'de böbrek nakli bekleyen Kadriye Cesur (53) ve Emine Balcı (37), beyin ölümü gerçekleştikten sonra organları bağışlanan erkek hastanın böbrekleri sayesinde sağlıklarına kavuşup, organ kardeşi oldu. Nakli gerçekleştiren Kent Hastanesi'nden Doç. Dr. Ebru Sevinç Ok, "Tesadüf eseri her ikisi de aynı kişinin böbreğini paylaştı. Çok şükür böbrekler de hemen çalıştı. Bekleme listesinde olup da böbrek çıkması, Türkiye'de piyango gibi bir şey" dedi.

Bornova'da yaşayan 2 çocuk, bir torun sahibi Kadriye Cesur'un böbrek sağlığı 16 yıl önce bozuldu. 10 yılı ilaç tedavisi ve doktor kontrolleriyle geçiren Cesur'un böbrekleri 6 yıl önce tamamen iflas etti. Diyalize başlayan Cesur, eş zamanlı böbrek nakli için İzmir Kent Hastanesi'ne başvurdu. Ancak Cesur'a gönüllü verici olan yakınları arasından uyumlu kimse çıkmadı. Bunun üzerine talihsiz kadının adı, kadavradan böbrek bekleyenler listesine yazıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan ve yüksek tansiyon nedeniyle 8 yıl önce böbrekleri iflas eden Emine Balcı da makineyle yaşamaya mahkum oldu. Evde periton diyalizi tercih eden Balcı, günde 4 kez diyaliz yaparak yaşamını sürdürmek zorunda kalırken, nakil için İzmir Kent Hastanesi'ne başvurdu. Uygun canlı vericisi olmayan Balcı'nın adı da kadavradan organ bekleyenler listesine yazıldı.İki kadına müjdeli haber, Pazartesi günü verildi. Adı açıklanmayan bir kişinin bağışlanan böbrekleri Op. Dr. Işık Özgü, Op. Dr. Uğur Saraçoğlu ve Doç. Dr. Ebru Sevinç Ok'un yer aldığı ekip tarafından Cesur ve Balcı'ya nakledildi. Organ kardeşi olan, diyalizden kurtulup doyasıya su içebilmenin sevincini yaşayan Cesur ve Balcı böbrekleriyle hayat buldukları kişinin ailesine teşekkür etti.'RÜYAMDA KANA KANA SU İÇERDİM'Nakil sayesinde sağlığına kavuşan Emine Balcı, "Benim hikayem 8 yıl önce başladı. O süreç çok zordu. Ağır ilaçlar kullandım. Diyalize girip çıkınca halsizleşiyordum. Sürekli nakil bekledim. Ailemde uyumlu kimse yoktu. Nakil olacağımı düşünmezdim. Allah verene rahmet eylesin. Hayat kurtardı. Artık rahat su içeceğim, bir yere bağlı kalmayacağım. Hayat şartlarım çok daha güzel olacak. Her diyaliz hastası gibi doya doya su içmek isterdim. Ben rüyamda kana kana su içerdim. Allah nakil bekleyenleri bir an önce kurtarsın. Bu çok güzel bir duygu" dedi.Nakil beklediği dönemde çok zor zamanlar yaşadığını belirten Kadriye Cesur ise şunları söyledi: "Geceleri tansiyonum yükseliyordu. Gecede 2- 3 kez acil servise gidiyordum. Bu yüzden tansiyonum yeniden yükselecek diye gece acilin bahçesinde beklediğim günler oluyordu. 6 yıl nakil bekledim, ama bu kadar kısa sürede nakil çıkacağını tahmin etmiyordum. 25 yıl diyalize giren kişileri duyuyordum. Bana çıkacağını umut etmiyordum. Rabbim bu günleri bize gösterdi. Kendimi bu yaşama alıştırmıştım. Sonunda müjdeyi aldık. Bir yandan da içimi korku sardı, ama çok şükür sağlıklıyız. İnşallah böbreğimiz uzun ömürlü olur. Vericimizden Allah razı olsun."'TÜRKİYE'DE ORGAN ÇIKMASI PİYANGO GİBİ BİR ŞEY'Bağış konusunda istenilen sayılara bir türlü ulaşılamadığını belirten Kent Hastanesi Böbrek Nakli ekibinden Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Ebru Sevinç Ok, "Tesadüf eseri her ikisi de aynı kişinin böbreğini paylaştı. İkisi de uzun yıllar diyalizdeydi. Bu onlar için çok zor bir süreç. Bu sürecin böyle güzel bir nakille sonuçlanması, bizi de onları da çok mutlu etti. Çok şükür böbreklerimiz de hemen çalıştı. Türkiye'deki böbrek bekleme listesinde ne yazık ki çok kişi var. Bağışlar da istediğimiz kadar yüksek oranda değil. Türkiye'de yüzde 80 civarında canlıdan böbrek alınıyor. Dolayısıyla birçok hasta böbrek beklerken böbreğe kavuşamadan hayata veda etme gerçeği ile karşı karşıya kalıyor. Bekleme listesinde olup da böbrek çıkması Türkiye'de piyango gibi bir şey. Şimdi yeni hayata adapte olacaklar. Birkaç hafta içinde ikisi de bambaşka bir görüntüye kavuşacak. Hastalar yatarken başka oluyor, polikliniğe geldiklerinde farklı bir kişi görüyoruz" diye konuştu.